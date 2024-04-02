02 апреля 2024, 16:06

Стала известна причина смерти экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону

Читайте нас в: Google Новости

Экспертиза показала, что бывшая участница «Дома-2» Либерж Кпадону скончалась в результате остановки сердца. Об этом сообщила в беседе с kp.ru парапсихолог и знакомая Кпадону Джулия Лу.

«Мне сегодня позвонила Надя Ермакова, сказала, что вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело. В 36 лет сердце просто так не останавливается», - сказала она.

Джулия Лу была на проекте «Дом-2» экспертом, с некоторыми участниками она продолжила общаться вне шоу.

По ее словам, Кпадону постоянно исчезала на две-три недели, все знакомые привыкли к ее выходкам, поэтому никто девушку не искал.

«Надя и Маша были уверены, что она вот-вот объявится», - пояснила Лу.

У Кпадону был сахарный диабет и опухоль в легком, поэтому изначально знакомые больше склонялись к версии о ее смерти от болезни. Однако постепенно начала поступать информация об алкогольной зависимости. Бывший участник «Дома-2» Андрей Черкасов рассказал, что она злоупотребляла алкоголем, уходила в запои. Позже появились и тяжелые препараты, заявил он.

Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев рассказал, что десять лет назад Кпадону потеряла ребенка от возлюбленного Ивана Барзикова. Он подчеркнул, что за видимой внешней бодростью скрывалась ее эмоциональная уязвимость.

Болезни Алкоголь Шоу Дом-2
02 апреля 2024, 15:41
Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Татарстане выросло до 13 человек
Читайте нас в: Google Новости
Количество пострадавших от атаки дронов в Татарстане выросло до 13 человек, среди них — двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Речь идет о взрыве в ОЭЗ «Алабуга». Все раненые являются студентами. Пострадавших доставили в Елабужскую центральную районную больницу.

«После проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых отпустили на амбулаторное лечение», - сообщили в ведомстве.

Восемь человек находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Их жизням ничего не угрожает. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. Сообщалось о семи раненых. Ответственность за случившееся на себя взяло ГУР Минобороны Украины.

Количество пострадавших от атаки дронов в Татарстане выросло до 13 человек, среди них - двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Беспилотники Татарстан Минздрав
02 апреля 2024, 15:02
Самолет «КрасАвиа» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае
Читайте нас в: Google Новости
Самолет Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» после посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Светлогорск Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел днем второго апреля в Туруханском районе. Воздушное судно выполняло рейс из Красноярска. На борту самолета находились 15 пассажиров, среди них - двое несовершеннолетних.

«Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», - сообщили в ведомстве.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Накануне в Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Причиной стала техническая неисправность. В результате никто не пострадал. В Следственном комитете сообщили о начале проверки по факту случившегося.

Самолеты Авиакомпании Красноярский край
02 апреля 2024, 14:17
Россия доберется до всех заказчиков теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Те, кто применяет терроризм в качестве противодействия России, должны понимать, что это - обоюдоострое оружие, подчеркнул глава государства. Он добавил, что заказы преступлений за деньги не единичны.

«Все легко продается, любая информация и покупается, и продается. Так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся», - пообещал российский лидер.

Президент 2 апреля проводит ежегодное расширенное заседание коллегии МВД. На повестке дня - обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом, работа участковых служб и пресечение незаконной миграции.

Выступление Путина на заседании коллегии МВД анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На текущей неделе глава государства также проведет совещание с Советом Безопасности.

Россия Владимир Путин Теракт в «Крокусе»
02 апреля 2024, 13:58
Подростки в Волгограде избили мужчину в автобусе за замечание
Читайте нас в: Google Новости
В Сети появились данные о том, что группа подростков в Волгограде избила в автобусе мужчину, сделавшего им замечание о поведении. Следователи наткнулись на видеозапись ЧП. В результате СК возбудил уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба ведомства по Волгоградской области.

У 37-летнего пострадавшего диагностировали множественные травмы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи проводят следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления.

В комментариях к видео в соцсетях местные жители пишут, что эта же группа подростков до этого нападала на прохожих. Официального подтверждения нет.

Ранее стало известно о нападении пьяных школьниц на курсанта в Нижегородской области. Они обзывались, дрались, царапались, а одна из девушек распылила молодому человеку в глаза содержимое перцового баллончика. Прохожие отвезли парня в больницу и позвонили в полицию.

Уголовное дело СК РФ Автобусы Мужчины Избиения

Новости по теме