Стала известна причина схода поезда с рельсов в Коми

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«Предварительной причиной происшествия <…> стал подмыв полотна в результате обильных осадков», - уточнили в компании.

Штаб для оперативного устранения последствий аварии возглавил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Поезд состоял из 14 вагонов, в которых находились 232 пассажира. Информации о погибших в результате катастрофы нет. Компания «Российские железные дороги» пообещала оказать помощь всем пострадавшим.

На место ЧП направили два восстановительных поезда.

Выехавшие к месту аварии медики пока не смогли добраться к месту происшествия и следуют к нему на поезде.

Причиной схода вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута - Новороссийск мог стать подмыв железнодорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.