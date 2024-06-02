Стала известна причина пожара на НПЗ в Ухте
Причиной крупного пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил технической безопасности. Об этом глава Коми Владимир Уйба сообщил в своем Telegram-канале.
«Хочу сразу успокоить жителей Ухты и Коми: пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов», - написал он.
Резервуар с мазутом вспыхнул во время технических работ на предприятии.
Пожар вспыхнул на НПЗ 2 июня. Пламя охватило резервуарный парк предприятия. По неофициальной информации, два человека погибли. Есть пострадавшие, но их число неизвестно.
По факту возгорания резервуара возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Идет расследование.