02 июня 2024, 16:23

Стала известна причина пожара на НПЗ в Ухте

Пресс-служба МЧС
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Причиной крупного пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил технической безопасности. Об этом глава Коми Владимир Уйба сообщил в своем Telegram-канале.

«Хочу сразу успокоить жителей Ухты и Коми: пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов», - написал он.

Резервуар с мазутом вспыхнул во время технических работ на предприятии.

Пожар вспыхнул на НПЗ 2 июня. Пламя охватило резервуарный парк предприятия. По неофициальной информации, два человека погибли. Есть пострадавшие, но их число неизвестно.

По факту возгорания резервуара возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. Идет расследование.

Пожары Правила
02 июня 2024, 15:57
СК возбудил дело по факту пожара на НПЗ в Ухте
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В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Республике Коми.

По факту возгорания резервуара возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

«По данным следствия, сегодня на нефтеперерабатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие», - заявили в СК.

Представители ведомства не уточнили количество жертв и раненых.

О пожаре на НПЗ в Ухте стало известно днем 2 июня. Огонь вспыхнул в резервуарном парке предприятия РВС-10000. В тушении пожара задействовали 74 спасателя и 22 единицы техники.

Спасатели Уголовное дело Пожары Заводы
02 июня 2024, 15:05
«Картина жуткая». Появилось видео пожара на лодочной станции в Тверской области
Телеканал «360»
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Пожар на лодочной станции в Кимрском муниципальном округе Тверской области сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На ролике видно багровое пламя, охватившее станцию. От места пожара поднимается столб густого черного дыма. Также можно услышать громкие хлопки.

«Картина жуткая. Ребята лодки все-таки перегоняют оттуда», - сказала автор видео.

На еще одном ролике - вертолет с водосливным устройством. Воздушное судно пришлось задействовать в тушении огня.

Спасателям удалось локализовать пожар и справиться с открытым горением. В результате ЧП никто не пострадал, уточнили в МЧС. Очевидица из Дубны сообщила, что сгорело множество построек.

Вертолеты Спасатели Пожары Видео
02 июня 2024, 15:01
Жительница Находки бросила младенца в такси и сбежала в лес
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Сотрудники МВД разыскали женщину, которая оставила малолетнюю дочь в автомобиле такси. Об этом сообщила пресс-служба полиции Приморья.

Жительница Находки заказала такси и во время поездки попросила водителя остановиться рядом с лесом. Она оставила свою дочь в машине и сказала, что скоро вернется. Через некоторое время водитель позвонил в полицию.

Правоохранители нашли жительницу Находки в лесном массиве и доставили ее в участок. Младенца поместили в дом малютки.

Ранее похожий случай произошел в Краснодаре - безработная 36-летняя жительница Сургута оставила свою трехлетнюю дочь в магазине. Полиция задержала женщину в поезде Кисловодск - Санкт-Петербург.

Приморье Такси Водители Полиция
02 июня 2024, 14:48
«Сгорело три ряда». Пожар на лодочной станции в Тверской области локализовали
Телеканал «360»
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Пожар на лодочной станции в Тверской области локализовали. Кроме того, спасателям удалось справиться с открытым горением. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«Пожар на лодочной станции локализован, открытое горение уже тоже ликвидировано. Пока информации больше нет. Пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.

Как уточнила в беседе с 360.ru очевидица Ирина из Дубны, сгорело множество построек.

«Мы спасали свой сарай. Построек очень много, сгорело три ряда - спасли только дальние», - поделилась она.

По словам Ирины, местные жители принялись за тушение еще до приезда спасателей.

Согласно информации пресс-службы МЧС России, лодочная станция загорелась в Кимрском муниципальном округе. Огонь распространился на 500 квадратных метров. К месту пришлось направить вертолет Ка-32 МЧС с водосливным устройством.

Кадры с места пожара появились в Сети. Очевидцы утверждали, что «дым видно отовсюду».

Пожары МЧС РФ Россия

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