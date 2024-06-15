Стала известна причина пожара на газопроводе под Саратовом
Огонь вспыхнул на газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области из-за аномальной жары. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что из-за аномальных погодных условий произошла разгерметизация, которая привела к пожару.
«В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте», - указал Бусаргин.
Он также обратился к жителям региона и попросил их сохранять спокойствие. По его словам, специалисты в ближайшее время ликвидируют возгорание. По данным RT , газопровод перекрыли.
Очевидцы рассказали, что услышали взрыв и увидели огромный столб огня и дыма. Видеозапись с пожаром на саратовском газохранилище появилась в распоряжении 360.ru.
Ранее крупный пожар произошел в Томске. В ночь на 14 июня в городе загорелись несколько гаражей , огонь охватил территорию в 800 квадратных метров. Из построек эвакуировали восемь легковых машин и 10 газовых баллонов.