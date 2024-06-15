Стала известна причина пожара на газопроводе под Саратовом

Водитель, который сбил толпу пешеходов в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших. Как сообщили «Известия», мужчина назвал аварию «страшным злодеянием».

«Мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал то же самое. Пусть простят хотя бы в душе - не физически, не морально, хотя бы в душе. Я буду молиться за них и за их ангелов, которые ушли», - сказал водитель.

Мужчина признался, что не помнит момент аварии. Он работает таксистом, в тот роковой день за руль сел рано, выполнил 33 заказа и решил пропустить с другом стакан-другой водки.

Пьяный 59-летний водитель легковушки не справился с управлением , вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Погибли 49-летняя женщина и двое подростков 14 и 15 лет, еще двое пострадавших в аварии скончались в больнице.

Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал , куда принесли игрушки, цветы и свечи, чтобы почтить память жертв страшной аварии.

Суд арестовал мужчину на два месяца. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

Водитель, который сбил толпу пешеходов в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших. Как сообщили «Известия» , мужчина назвал аварию «страшным злодеянием».