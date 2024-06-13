Стала известна причина обысков у брата Максима Галкина

По информации издания, 59-летнего мужчину заподозрили по статье 330.2. Уголовного кодекса России. По данным источника Shot, дело не связано с Министерством обороны, несмотря на то что Галкин числится соучредителем организации, которая была подрядчиком военного ведомства.

Ранее сообщалось, что обыски в доме у брата шоумена на Рублевке проходили из-за дела о хищении в Минобороны. Его компания занималась переоснащением БТР.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.