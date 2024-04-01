Стала известна причина обвала горной породы в шахте на Урале

«При заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества», - уточнили там.

Трех горняков подняли на поверхность, сообщили в пресс-службе МЧС России. Их передали врачам. Поиски четвертого рабочего продолжаются.

На шахте «Северопесчанская» на отметке 338 метров прогремел взрыв. В это время под землей были четыре человека. Два рабочих уже находятся в больнице, двое - в скорой помощи. Состояние пациентов - легкой и средней тяжести. Специалисты выяснят проводили ли на предприятии инструктаж по технике безопасности.

Ранее обрушение произошло в шахте «Пионер» в Амурской области. Заблокированными оказались 13 рабочих. Директора рудника обвинили в нарушении требований безопасности при осуществлении работ и арестовали до 19 мая.