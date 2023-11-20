20 ноября 2023, 13:35

Стала известна причина крушения Ан-2 на Чукотке

РИА «Новости»
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Причинами крушения самолета Ан-2 на Чукотке стали сильный порывистый ветер и снижение видимости. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

«Предварительно установили, что самолет осуществлял рейс в летную погоду. Однако погодные условия резко ухудшились при заходе на посадку: начался сильный порывистый ветер и упала видимость, что стало причиной происшествия», - написал он.

Кузнецов отметил, что обсудил этот вопрос с главой комиссии по расследованию авиапроисшествий Межгосударственного авиационного комитета Москвы Романом Костенюком.

«После завершения расследования комиссия также предоставит авиакомпаниям рекомендации, которые позволят предупредить такие ситуации», - добавил губернатор Чукотки.

Также он подчеркнул, что экипаж самолета остался жив благодаря грамотной работе медицинских специалистов и поисковых групп, а также оперативной организации поисковых мероприятий.

Об исчезновении Ан-2 на Чукотке стало известно утром 10 ноября, писал RT. Спустя несколько часов самолет обнаружили , на борту находились два пилота и пассажир.

Получивший перелом ноги капитан борта признавался, что экипаж спасло только чудо.

Самолеты Россия
20 ноября 2023, 14:18
Замдиректора департамента Минприроды Яковлева задержали силовики
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Замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева задержали. Причиной этого стала его предыдущая работа на должности директора уральского нацпарка «Таганай». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Задержан <…> Алексей Яковлев», - указали в ведомстве.

Оперативные мероприятия затронули его предыдущее место работы в национальном парке «Таганай». Детали задержания пока не сообщили.

Яковлев устроился в министерство в январе 2021 года. С 2010 года он более 10 лет занимал должность директора национального парка «Таганай». После ухода Яковлева директором парка назначили его заместителя по эколого-просветительской и научной деятельности Эльвину Новоселову. Она работала там с 2012 года.

«Таганай» располагается на территории Челябинской области. Площадь нацпарка составляет 568 квадратных километров. Он включает Таганайский горный массив, горные тундры, луга и реликтовые леса.

Ранее стало известно о задержании бывшего главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Позже суд отправил его под арест до 12 января 2024 года.

Природа Челябинская область Россия
20 ноября 2023, 13:52
Мужчина в шутку сообщил о захвате заложников на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В полицию поступило сообщение о том, что в жилом здании на Алтуфьевском шоссе в Москве неизвестный захватил заложников. Подозреваемого задержали. Он заявил, что это была шутка. Об этом сообщил «360» информированный источник.

По данным источника, на место происшествия прибыли два наряда полиции. Злоумышленника задержали и доставили в отдел ОВД. Он заявил, что все произошедшее было неудачной шуткой.

Еще одного шутника недавно задержали в аэропорту Шереметьево. Мужчина сообщил бортпроводникам рейса Гуанчжоу - Москва о том, что на поясе под футболкой у него спрятана бомба. Он вел себя агрессивно и не реагировал на замечания экипажа. Вызванные сотрудники полиции выяснили, что пассажир авиарейса был пьян. Однако никаких взрывных устройств при нем не обнаружили. В отношении дебошира составили административный протокол.

Москва 2023
20 ноября 2023, 12:52
Сотрудник питомника рассказал о спасении лебедей в центре Москвы
Соцсети
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Сотрудники питомника «Диво-птица» рассказали корреспонденту «360» о лебедях, которых заберут на зиму из парка в центре Москвы. Птиц спасли из полыньи в парке усадьбы Трубецких в районе Хамовники.

По словам сотрудника питомника, лебеди могли бы находиться в парке в Хамовниках еще некоторое время.

«Подобные птицы переносят до минус 15 градусов совершенно спокойно. Они могут сидеть на льду, они не примерзают. Просто генерируют энергию, чтобы меньше терять тепло», - рассказал он.

Однако, если бы в пруду полностью замерзла вода, лебеди могли бы погибнуть. Их обнаружили в полынье три на полтора метра, которую птицы активно пытались увеличивать.

По словам работника питомника, они уже знакомы с птицами из Хамовников.

«Эти лебеди уже не первый год зимуют у нас», - сообщили в «Диво-птице».

Сейчас лебеди полностью здоровы. Их транспортировали в питомник, где уже содержат около сотни птиц.

О попавших в полынью птицах стало известно утром 20 ноября. Их попытались спасти сотрудники МЧС и орнитологи. Однако позже стало известно, что лебедей заберут на зимовку в питомник «Диво-птица».

Корреспондент «360» пообщался с прибывшим на место сотрудником питомника и спросил, почему лебеди не отреагировали на приближающиеся холода и остались в парке.

«Люди их здесь любят, кормят. Зачем им куда-то уходить, когда еда есть? В этом просто не было смысла», - объяснил специалист.


Животные Москва 2023
20 ноября 2023, 10:59
Два лебедя попали в полынью в центре Москвы
РИА «Новости»
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Два лебедя попали в полынью на пруду в парке усадьбы Трубецких в центре Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

К месту происшествия прибыли орнитологи, которые спасут птиц из полыньи, расположенной в 10 метрах от берега. Размер полыньи - полтора на три метра, она окружена тонким льдом.

После спасения птиц доставят в питомник «Диво-птица».

Ранее в Московском зоопарке поселились самые большие в мире аисты. Седлоклювые ябиру будут жить берегу Большого Пресненского пруда. Их занесли в Красную книгу из-за малой численности. Зоологи пока не знают, станут ли новые обитатели зоопарка парой, поскольку птицы совсем молодые.

Также в столичном зоопарке появился на свет птенец редкой породы журавля. Его родители познакомились прошлой осенью. Сначала они общались через ограждение, а затем съехались в один вольер.

Животные Москва 2023

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