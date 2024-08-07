07 августа 2024, 10:35

Стала известна причина экстренной посадки самолета во Владивостоке

Unsplash
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Пилоты пассажирского борта, вылетевшего рейсом Владивосток — Петропавловск-Камчатский, совершили аварийную посадку из-за сигнала неисправности одной из гидросистем. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пилоты пассажирского борта, вылетевшего рейсом Владивосток - Петропавловск-Камчатский, совершили аварийную посадку из-за сигнала неисправности одной из гидросистем. Об этом сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе компании «Уральские авиалинии» подтвердили, что командир корабля принял решение о возвращении в аэропорт вылета, когда сработала индикация о неисправности.

Экстренная посадка прошла успешно, никто не пострадал. На борту лайнера находились 162 пассажира, их разместили в терминале воздушной гавани.

На месте ЧП работают технические специалисты авиакомпании. Прокуратура начала проводить проверку по факту аварийной посадки.

Ранее лайнер компании Air India экстренно сел в аэропорту Красноярска. Пилот совершил посадку из-за сработавшего датчика задымления. Самолет направлялся из Индии в США, на борту находились 243 пассажира. Специалисты не обнаружили признаков пожара,

Самолеты Владивосток
07 августа 2024, 11:19
Брат погибшего после ДТП с поездом водителя грузовика рассказал о его смерти
РИА «Новости»
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Водитель грузовика, попавшего в жесткое ДТП с поездом в Волгоградской области, умер в больнице. Об этом 360.ru заявил брат покойного.

Мужчина рассказал, что его родственнику провели сложнейшую операцию. Несмотря на то, что водитель выжил после аварии и находился в сознании, спасти его не удалось.

«Он после сложной операции скончался вчера. Мы сейчас в морге его забираем», - указал брат водителя КамАЗа.

Он отметил, что супруга покойного находится сейчас в подавленном состоянии, и обратился к журналистам с просьбой не беспокоить ее вопросами.

Авария произошла на перегоне Гремячая - Котельниково. Машина столкнулась с поездом Казань - Адлер, в результате перевернулись как минимум восемь вагонов. Пострадали более 50 человек.

Погибший водитель был уроженцем Чилековского сельского поселения. Глава села Алексей Авдеев отметил, что покойный всегда работал, у него остались жена и дети.

Грузовики ДТП Поезда Водители
07 августа 2024, 10:16
Водителя КамАЗа заподозрили в умышленном столкновении с поездом под Волгоградом
РИА «Новости»
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Авария с пассажирским поездом Казань — Адлер и КамАЗом в Волгоградской области могла произойти неслучайно. По информации источника Telegram-канала Baza, водитель мог специально выехать на пути.

Авария с пассажирским поездом Казань - Адлер и КамАЗом в Волгоградской области могла произойти неслучайно. По информации источника Telegram-канала Baza , водитель мог специально выехать на пути.

Машинист рассказал, что увидел приближающийся к путям грузовик примерно за 800–900 метров до столкновения. Несколько раз он подал предупреждающий сигнал, но водитель не среагировал на него.

«Когда между КАМАЗом и поездом оставалось около 200 метров, водитель грузовика вдруг ускорился», - написали авторы публикации.

Состав начал экстренно тормозить, но избежать столкновения не удалось. С рельсов сошли восемь вагонов. В распоряжении 360.ru оказалось эксклюзивное видео с места ЧП.

Авария произошла днем 29 июля на перегоне Гремячая - Котельниково. Водитель грузовика вылетел на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП. Пострадали более 50 человек.

Автомобилист утверждал, что не успел притормозить перед составом. Его жена рассказала, что супруга увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже мужчина скончался.

Ранее в Пермском крае произошла подобная авария: поезд Новый Уренгой - Москва попал в ДТП с грузовиком. Пассажиры не пострадали, травмы получил только водитель большегруза.

Грузовики ДТП Видео Мужчины Поезда Водители Москва
07 августа 2024, 10:07
Затопило улицы и подземные переходы. Мощные ливни обрушились на Владивосток
РИА «Новости»
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Владивосток накрыло сильнейшими ливнями. Из-за разгула стихии в городе затопило дороги и трамвайные пути, сообщила «Российская газета».

Под водой оказались районы стадионов «Авангард» и «Строитель», «Зеленого острова», «Диомида», Водоканала, улиц Луговой и Снеговой. В центре города затопило подземные переходы, а на Карьерной улице возник грязевой поток во дворе многоэтажного дома.

Заместитель мэра Дмитрий Свитайло подтвердил, что экстренные службы Владивостока перешли в режим повышенной готовности. По его словам, в городе выпало 57 миллиметров осадков.

Свитайло также обратился к жителям и призвал водителей не передвигаться по подтопленным территориям. МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение.

Ранее сильные дожди зафиксировали в Санкт-Петербурге - из-за циклона «Делия» на город обрушились ливни. Больше всего осадков выпало в Центральном, Калининском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.

Погода Владивосток Дальний Восток
07 августа 2024, 09:57
Автобус и грузовик устроили жесткое ДТП под Волгоградом
Прокуратура Волгоградской области
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На трассе в Михайловском районе Волгоградской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим в Москву, в ДТП пострадали 16 пассажиров и погиб 64-летний водитель. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что взяли расследование причин ЧП на контроль.

Авария произошла утром 7 августа на 783-м километре автодороги Р-22 «Каспий». В результате ДТП погиб запасной водитель, а 16 пассажиров, в том числе трое детей, обратились за медицинской помощью.

«Прокуратура проверит законность принятых решений по итогам процессуальной проверки», - подчеркнули в пресс-службе.

На место случившегося выехал межрайонный прокурор Михайловского района Петр Забродин.

В начале августа в Красноярском крае перевернулся туристический автобус. В ДТП пострадали 25 человек.

Грузовики ДТП Автобусы

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