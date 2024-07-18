18 июля 2024, 20:11

Стала известна причина экстренной посадки самолета из США в аэропорту Красноярска

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Экипаж, летящего из Индии в США Boeing, собирается совершить аварийную посадку в Красноярске из-за сработавшего датчика загорания в грузовом отсеке. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Диспетчеры получили информацию о ЧП около 18:30 по московской времени. Воздушное судно находилось на высоте примерно 11 километров.

Экипаж сообщил о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«В 19:52 МСК самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Он самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет», - отметил он.

По данным Росавиации, предварительным данным, на борту Boeing 777 летели 243 пассажира.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Air India запросил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Он летел из Дели в Сан-Франциско. Службы в полной готовности, сообщали в аэропорту.

США Индия Самолеты Boeing
18 июля 2024, 19:35
Летевший из Индии в США самолет запросил посадку в России
Unsplash
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Самолет авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Дели — Сан-Франциско, запросил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщил ТАСС.

«Он летит из Дели в Сан-Франциско и запросил посадку в аэропорту. Службы в полной готовности», - отметили в аэропорту.

США Индия Самолеты Россия
18 июля 2024, 14:13
Лишенный прав помощник российского министра снова сел за руль
РИА «Новости»
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Помощника министра МЧС Крыма Ингмара Левчика поймали за рулем Range Rover. За руль он сел без прав, сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Полицейские задержали чиновника 17 июля. Внимание правоохранителей он привлек на перекрестке проспекта Победы и улицы 51-й Армии.

Левчику действия полиции не понравились - мужчина начал угрожать им увольнением. Теперь его могут арестовать на 15 суток.

В публикации уточнили, что Левчик занял должность помощника министра крымского МЧС Сергея Садаклиева в 2022 году.

Водительское удостоверение у него отобрали спустя год - чиновник сел за руль под барбитуратами.

По данным «Mash на волне», мать Левчика Наталья Лапшина была главой администрации Мирновского сельского поселения. Ее уволили за махинации с землей.

Левчика доставили в Железнодорожный райотдел полиции. Там он будет ждать суда.

Крым Чиновники Полиция
18 июля 2024, 13:29
Стало известно, что использовали террористы для поджога «Крокуса»
РИА «Новости»
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Террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», применили для поджога бензин или смешанный с маслом бензин. С таким заявлением выступил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов, сообщил ТАСС.

Также Воронов подчеркнул, что системы пожаротушения в «Крокусе» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей.

«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», - сказал он на пресс-конференции в «Российской газете».

Теракт в «Крокусе»
18 июля 2024, 13:22
Системы пожаротушения в «Крокусе» не предназначались для тушения ряда поджогов
РИА «Новости»
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Системы пожаротушения в концертном зале «Крокус Сити Холл» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом со ссылкой на МЧС сообщил ТАСС.

О подробностях поджога концертного зала заявил 18 июля директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо бензин с маслом как смесь Молотова», - указал он на пресс-конференции в «Российской газете».

Теракт в «Крокусе»

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