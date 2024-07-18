Стала известна причина экстренной посадки самолета из США в аэропорту Красноярска

Читайте нас в:

Помощника министра МЧС Крыма Ингмара Левчика поймали за рулем Range Rover. За руль он сел без прав, сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Полицейские задержали чиновника 17 июля. Внимание правоохранителей он привлек на перекрестке проспекта Победы и улицы 51-й Армии.

Левчику действия полиции не понравились - мужчина начал угрожать им увольнением. Теперь его могут арестовать на 15 суток.

В публикации уточнили, что Левчик занял должность помощника министра крымского МЧС Сергея Садаклиева в 2022 году.

Водительское удостоверение у него отобрали спустя год - чиновник сел за руль под барбитуратами.

По данным «Mash на волне», мать Левчика Наталья Лапшина была главой администрации Мирновского сельского поселения. Ее уволили за махинации с землей.

Левчика доставили в Железнодорожный райотдел полиции. Там он будет ждать суда.