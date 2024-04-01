Стала известна причина ДТП с восемью погибшими под Ярославлем

«Водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», - говорится в сообщении.

Авария произошла в 14:36 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. По предварительным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, автобус остановился на переезде из-за технической поломки. Ведомство проводит проверку по факту аварии. Выясняются обстоятельства ДТП, проверяются исполнение законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдение прав пассажиров.

В результате аварии погибли водитель и семь пассажиров автобуса. Четыре поезда задержались. На Северной железной дороге создали комиссию по расследованию случившегося.