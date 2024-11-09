Стала известна предварительная причина жесткой посадки вертолета в Казахстане

Взрыв газа в девятиэтажном доме Пятигорска повредил 22 квартиры в двух подъездах. Об этом сообщила пресс-служба ставропольского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что очаг взрыва находился на четвертом этаже. В помещении, где взорвался газ, после детонации начался пожар. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что взрывная волна выбила балкон и уличные стены в двух помещениях. Пострадавшее от огня помещение выгорело.

По всей видимости, пожар оказался очень сильным, потому что его следы заметны на балконе пятого этажа. В остальных пострадавших квартирах выбило стекла и перекосило ставни окон.

Осколки и обломки упали на детскую площадку рядом с пострадавшей многоэтажкой. На месте работают спасатели, которые занимаются разбором завалов внутри помещений. Также на место прибыли следователи.

В пресс-службе ставропольского МЧС уточнили, что в результате взрыва газа и последующего пожара пострадали четыре жителя, один из которых скончался по пути в больницу. Еще один человек находится в медицинском учреждении, двум оставшимся врачи назначили амбулаторное лечение.

Взрыв газа в девятиэтажном доме на улице Пальмиро Тольятти в Пятигорске прогремел в субботу, 9 ноября. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что пострадала женщина, которая находится в состоянии средней тяжести. В пресс-службе краевого главка МЧС уточнили, что пожар после детонации распространился на площади в 50 квадратных метров. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали.