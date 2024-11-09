09 ноября 2024, 13:37

Стала известна предварительная причина жесткой посадки вертолета в Казахстане

Telegram
Читайте нас в: Google Новости

Предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Казахстане стала техническая неисправность. Об этом сообщили в Минобороны республики.

По данным ведомства, ЧП произошло в ходе учебно-тренировочного полета неподалеку от государственной границы с Россией.

В Минобороны отметили, что вертолет находился в ведомстве Военного института Сил воздушной обороны страны. В результате происшествия один человек погиб и еще двое попали в больницу.

В пресс-службе выразили соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего. Семьям пострадавших пообещали оказать необходимую помощь. На месте крушения работает межведомственная служба, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее МЧС Казахстана опубликовало кадры тушения вертолета Ми-8 после жесткой посадки. На них можно увидеть, что огонь охватил винтокрылую машину полностью.

Вертолеты Казахстан
09 ноября 2024, 12:45
Младенец в Москве умер после кормления смесью
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Двухмесячный младенец в Москве скончался спустя 10 минут после кормления детской смесью. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В Дмитровском районе столицы в минувший четверг, 7 ноября, жительница дома на Карельском бульваре покормила грудничка из бутылки и уложила спать.

Спустя 10 минут она обнаружила, что дочка перестала дышать. Женщина вызвала скорую помощь, прибывшие на место медики констатировали смерть девочки.

Правоохранители по факту ЧП начали проверку. Известно, что семья на учете в полиции не состояла, родители погибшего ребенка ранее не были судимы.

Ранее в российской столице умерла годовалая девочка , которую мать на кухне угостила кусочком сыра во время обеда. Ребенок подавился и начал задыхаться. Самостоятельно извлечь пищу из дыхательных путей женщина не сумела, ее дочь погибла до прибытия медиков.

Дети Скорая помощь
09 ноября 2024, 12:37
Поврежденную взрывом газа многоэтажку в Пятигорске сняли на видео
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Взрыв газа в девятиэтажном доме Пятигорска повредил 22 квартиры в двух подъездах. Об этом сообщила пресс-служба ставропольского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что очаг взрыва находился на четвертом этаже. В помещении, где взорвался газ, после детонации начался пожар. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что взрывная волна выбила балкон и уличные стены в двух помещениях. Пострадавшее от огня помещение выгорело.

По всей видимости, пожар оказался очень сильным, потому что его следы заметны на балконе пятого этажа. В остальных пострадавших квартирах выбило стекла и перекосило ставни окон.

Осколки и обломки упали на детскую площадку рядом с пострадавшей многоэтажкой. На месте работают спасатели, которые занимаются разбором завалов внутри помещений. Также на место прибыли следователи.

В пресс-службе ставропольского МЧС уточнили, что в результате взрыва газа и последующего пожара пострадали четыре жителя, один из которых скончался по пути в больницу. Еще один человек находится в медицинском учреждении, двум оставшимся врачи назначили амбулаторное лечение.

Взрыв газа в девятиэтажном доме на улице Пальмиро Тольятти в Пятигорске прогремел в субботу, 9 ноября. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что пострадала женщина, которая находится в состоянии средней тяжести. В пресс-службе краевого главка МЧС уточнили, что пожар после детонации распространился на площади в 50 квадратных метров. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали.

Пожары Газ МЧС РФ Взрывы Видео Пятигорск Квартиры
09 ноября 2024, 11:56
Советские противотанковые авиабомбы нашли в Амурской области
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
На территории Сахалинской области обнаружили 19 советских снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Опасные находки нашли в ходе земляных работ, речь идет о 18 советских противотанковых авиационных бомб ПТАБ-2,5 и авиабомбе ФАБ-100.

Специалисты подразделения Амурского спасательного центра МЧС России успешно подорвали снаряды.

Ранее взрывотехники отряда № 2 «Мособлпожспаса» ликвидировали три снаряда времен Великой Отечественной войны, которые нашли под Рузой. О находке сообщила хозяйка дачного приусадебного участка в деревне Копцево.

Взрывоопасные предметы отвезли на полигон в специальных контейнерах и обезвредили.

МЧС РФ
09 ноября 2024, 09:23
Четыре человека погибли в ДТП в Удмуртии
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Сарапуле. Четыре человека погибли, двое детей получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

На месте работают шестеро спасателей и две единицы техники.

По предварительной информации сотрудников полиции , около семи часов утра водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. Погибшие - это сам предполагаемый виновник аварии и три его пассажирки.

Ранее в Москве лоб в лоб столкнулись автомобиль каршеринга и грузовой фургон. Водитель легковушки получил травму руки, но отказался от госпитализации. Что стало причиной происшествия, неизвестно.

МВД РФ ДТП МЧС РФ Удмуртия

Новости по теме