Стала известна предварительная причина столкновения поездов на станции метро «Печатники»
Поезд на станции метро «Печатники» в Москве столкнулся с перегоночным составом. Источник «360» заявил, что причиной аварии мог стать отказ тормозов.
Он заявил, что с пассажирским составом столкнулся перегоночный поезд. Специалисты отключили автоматику. По предварительной версии, у старого поезда отказали тормоза. Окончательную причину установит специальная комиссия.
Авария на Люблинско-Дмитровской линии случилась утром 11 октября. По информации Дептранса Москвы, произошел накат старого состава без пассажиров, который ехал из депо, на уже стоявший на станции поезд. До устранения последствий движение поездов от станции «Люблино» до «Дубровка» остановили.