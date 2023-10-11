Стала известна предварительная причина столкновения поездов на станции метро «Печатники»

11 октября 2023, 11:18
Соцсети
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Поезд на станции метро «Печатники» в Москве столкнулся с перегоночным составом. Источник «360» заявил, что причиной аварии мог стать отказ тормозов.

Он заявил, что с пассажирским составом столкнулся перегоночный поезд. Специалисты отключили автоматику. По предварительной версии, у старого поезда отказали тормоза. Окончательную причину установит специальная комиссия.

Авария на Люблинско-Дмитровской линии случилась утром 11 октября. По информации Дептранса Москвы, произошел накат старого состава без пассажиров, который ехал из депо, на уже стоявший на станции поезд. До устранения последствий движение поездов от станции «Люблино» до «Дубровка» остановили.

Метро Москва 2023
Подозреваемых в подделке документов для иностранцев задержали в Москве
23 октября 2023, 13:57
РИА «Новости»
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На юго-востоке Москвы задержали двух подозреваемых в незаконным документооборотом для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, в арендованном на Волгоградском проспекте офисе двое мужчин 35 и 39 лет нелегально делали документы. Они подделывали бумаги, которые нужны иностранцам для легализации их нахождения и трудоустройства на территории России. За свои услуги злоумышленники просили 1200 рублей.

Столичные полицейские совместно с Росгвардией задержали подозреваемых на улице Юных Ленинцев. Из офиса правоохранители изъяли технику для производства поддельных миграционных документов, а также паспорта иностранных граждан и другие учетные бумаги.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу, им предъявлено обвинение», - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что несколько происшествий с мигрантами начали расследовать в Москве

МВД РФ Преступления Москва 2023
Открытый огонь в пятиэтажке в Котельниково потушили
23 октября 2023, 13:47
РИА «Новости»
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Пожар после взрыва газа в пятиэтажке города Котельниково локализовали на площади 96 квадратных метров, открытый огонь потушили. МЧС России подтвердило гибель одного человека.

«В Волгоградской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», - сообщили спасатели.

Огонь охватил две квартиры на последнем этаже пятиэтажки. К тушению подключили 47 специалистов и 24 единицы техники. Возгорание локализовали на площади 96 квадратных метров. Ведомство подтвердило слова очевидцев о двух пострадавших и одном погибшем.

Возгорание в многоквартирном доме в Котельниково началось около 11 часов утра. Местные жители рассказали о громком звуке, после которого разгорелся огонь и пошел дым. По их словам, пострадали девушка и ребенок. Пожилого мужчину увезли в реанимацию. Власти сообщили, что причиной пожара мог стать взрыв газа.

Пожар после взрыва газа в пятиэтажке города Котельниково локализовали на площади 96 квадратных метров, открытый огонь потушили.

МЧС России подтвердило гибель одного человека.

Пожары Газ МЧС РФ
Гибель одного человека при пожаре в многоэтажке в Котельникове подтвердили
23 октября 2023, 13:47
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Один человек погиб и еще один попал в больницу после ЧП в многоквартирном доме на улице Родина в городе Котельниково. Такие данные опубликовал в Telegram глава Котельниковского муниципального района Волгоградской области Сергей Понкратов.

Чиновник уточнил, что в пятиэтажке загорелись две квартиры на последнем этаже.

«По предварительным данным, полученным от сотрудников МЧС, один человек пострадал. <…>Есть один погибший», - добавил он.

Пострадавшего, по его словам, доставили в Котельниковскую ЦРБ с ожогами. Степень тяжести его травм установят медики.

Понкратов обратил внимание, что на время работ по ликвидации возгорания жильцов пятиэтажки эвакуировали. Для них подготовили автобус. При необходимости всех могут разметить в ДК.

Обстоятельства происшествия продолжают устанавливать.

В региональном главке МЧС ранее сообщали, что получили данные о ЧП в 11:08. Огонь успел охватить 96 квадратных метров, уточнили в ведомстве. В 11:45 пожар смогли локализовать.

Пожары
Змею обнаружили в квартире на северо-западе Москвы
23 октября 2023, 12:59
Depositphotos.com / REPTILES4ALL
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Двадцатисантиметровую змею из Таиланда обнаружили в квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Рептилию нашли в квартире в районе Строгино. К месту происшествия немедленно выехали сотрудники департамента природопользования.

О виде змеи информации не поступало. Нанесла ли она вред кому-либо, также не сообщалось.

Ранее москвичка обнаружила змею во время уборки за диваном. Найденное животное передали в Центр реабилитации диких животных. Позже она сможет поселиться в одном из столичных зоопарков.

Еще одна змея напугала жителей квартиры в районе Хорошево-Мневники. Ее удалось поместить в контейнер.

Также из-за коричневой змеи спасателей вызывали в торговый центр на северо-востоке Москвы. Она ползала по этажам магазина и пугала посетителей - в сообщении спасателям ее назвали агрессивной.

Животные Москва 2023

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