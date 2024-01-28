Стала известна предварительная причина пожара в Театре сатиры

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Над актовым залом располагался железобетонный купол, накрытый со стороны улицы деревянным обрешетником и утеплителем, а сверху - кровельными металлическими листами. Горение произошло внутри обрешетника и утеплителя - по данным источника на 12:30, площадь пожара достигла 250 квадратных метров. Внутрь здания огонь не распространился.

Для тушения пожара на крыше используют восемь водяных пожарных стволом со смачивателем. Личный состав занимается вскрытием кровли. Выделенных для работы сил хватает.

По информации пресс-службы МЧС России, на месте трудятся 76 огнеборцев , задействуется 21 спецмашина. Из здания эвакуировали 50 человек.