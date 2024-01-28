28 января 2024, 12:50

Стала известна предварительная причина пожара в Театре сатиры

Пресс-служба МЧС
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Пожар в здании Театра сатиры возник во время ремонта крыши — предположительно, искра попала в обрешетник или утеплитель. Об этом сообщил источник «360».

Над актовым залом располагался железобетонный купол, накрытый со стороны улицы деревянным обрешетником и утеплителем, а сверху - кровельными металлическими листами. Горение произошло внутри обрешетника и утеплителя - по данным источника на 12:30, площадь пожара достигла 250 квадратных метров. Внутрь здания огонь не распространился.

Для тушения пожара на крыше используют восемь водяных пожарных стволом со смачивателем. Личный состав занимается вскрытием кровли. Выделенных для работы сил хватает.

По информации пресс-службы МЧС России, на месте трудятся 76 огнеборцев , задействуется 21 спецмашина. Из здания эвакуировали 50 человек.

Спасатели Пожары МЧС РФ Театры
28 января 2024, 13:48
Две машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
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В Москве на внешней стороне Лефортовского тоннеля 28 января произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись две машины, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На место аварии прибыли представители городских оперативных служб. О пострадавших пока информации не поступало. Все причины и обстоятельства аварии установят автоинспекторы.

В ведомстве уточнили, что в районе ДТП было затруднено движение. Сейчас его уже полностью удалось восстановить, так как проезжую часть освободили от последствий столкновения машин.

Массовая авария с фурой произошла в Москве на Ленинградском шоссе около 07:15. По данным источника «360», в результате столкновения загорелись четыре машины, одна из них - по всей площади. О пострадавших сведений нет.

ДТП Москва
28 января 2024, 13:45
Пенсионер из мести подорвал машину любовника жены в Краснодаре
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Пожилой мужчина решил отомстить подорвал машину любовника жены. Как сообщил Telegram-канал Shot, мужчина расстроился, что супруга ушла от него.

Новый избранник женщины утром 27 января сел за руль своей Lada Priora, отъехал недалеко от дома и услышал хлопок.

«Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что к днищу машины кто-то прикрепил СВУ (самодельное взрывное устройство - прим. ред.)», - отметили авторы статьи.

Изготовителя взрывчатки вычислили быстро: им оказался 65-летний местный житель. Он сознался, что заложил устройство под кузов авто. Правоохранители возбудили дело по статье «Хулиганство». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы.

Ранее в Приморье мужчина во дворе многоэтажки до смерти забил своего оппонента из-за ревности. Нападавшего задержали и возбудили уголовное дело. Местная прокуратура взяла на контроль ход и результаты его расследования.

Пожилой мужчина решил отомстить подорвал машину любовника жены. Как сообщил Telegram-канал Shot , мужчина расстроился, что супруга ушла от него.

Уголовное дело Краснодар Пенсионеры Мужчины Машины
28 января 2024, 13:37
«Крайне неустойчива». В Ростове-на-Дону допустили дальнейшее обрушение жилого дома
Пресс-служба МЧС
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В Ростове-на-Дону обвалилась часть жилого дома. Представитель городской администрации рассказал РИА «Новости», что разрушение может продолжиться из-за неустойчивости и нестабильности конструкции.

«Эта часть крайне неустойчива, нестабильна, то есть вполне возможно дальнейшее обрушение», - сказал собеседник агентства.

Пока оцепление вокруг дома снимать не будут. Специалисты начнут «расширять площадь безопасности».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что при ЧП никто не пострадал. По его словам, в доме обрушился один из подъездов. Как оказалось, пятиэтажку признали аварийной еще в 2020 году. Жильцам предлагали переселиться, но все отказались.

За несколько часов до происшествия жильцы дома услышали скрежет и грохот. Люди выбежали на улицу и увидели, что часть здания покосилась и обрушилась. Всего эвакуировали 95 человек. На место прибыли экстренные службы и представители власти.

В Ростове-на-Дону обвалилась часть жилого дома. Представитель городской администрации рассказал РИА «Новости» , что разрушение может продолжиться из-за неустойчивости и нестабильности конструкции.

Спасатели Обрушения
28 января 2024, 13:21
Подъемный кран и штаб МЧС. Тушение пожара в Театре сатиры попало на видео
Пресс-служба МЧС
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Пресс-служба МЧС России опубликовала видео тушения пожара в здании Театра сатиры в Москве. Судя по кадрам, на месте развернули работу штаба.

Кроме того, на видео попал подъем огнеборцев на крышу, где произошло возгорание, по подъемному механизму.

О том, что загорелся купол здания , стало известно 28 января около 11:00. Источник «360» сообщил, что пожар случился во время ремонта кровли - скорее всего, искра попала в утеплитель или обрешетник. Огонь быстро распространился на 250 квадратных метров. Внутрь здания огонь не проник. Тушение затруднили конструктивные особенности здания - вскрыть кровлю оказалось довольно сложно. Пришлось задействовать дополнительные силы и средства.

Из Театра сатиры эвакуировали 50 человек. На месте трудятся более 70 огнеборцев, применяя около 20 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

Установление причин и обстоятельств возгорания контролирует столичная прокуратура.

Пожары МЧС РФ Театры

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