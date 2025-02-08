08 февраля 2025, 19:10

Стала известна предварительная причина пожара на востоке Москвы

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Причиной пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать короткое замыкание в электрооборудовании. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

Площадь пожара в административном здании на Электрозаводской улице в Москве составляет около 100 квадратных метров. Из здания эвакуировали более 90 человек.

К месту происшествия прибыло большое количество пожарной техники, дежурят «скорые». Четырех человек отправили в больницу с отравлением продуктами горения. По факту пожара организовали доследственную проверку.

По данным источника 360.ru, пожар тушат по четвертому рангу сложности. В здании располагается танцевальная студия.

Пожары Москва
08 февраля 2025, 19:39
Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 800 «квадратов», пострадали пятеро
360.ru
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Площадь пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве составляет порядка 800 квадратных метров. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Пострадали пять человек», - уточнил источник в оперативных службах.

До этого стало известно, что огонь при пожаре на Электрозаводе распространился на площади в 300 квадратных метров. Из-за пожара власти перекрыли движение по улице Электрозаводской.

Ранее сообщалось, что за помощью после пожара в здании на Электрозаводской улице обратились восемь человек. Из них четыре госпитализировали.

ГСУ Следственного комитета по Москве инициировало процессуальную проверку.

Пожары МЧС РФ Москва
08 февраля 2025, 19:06
Площадь пожара на Электрозаводе увеличилась до 100 «квадратов»
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Площадь пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве составляет порядка 100 квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Из здания Электрозавода эвакуировали более 90 человек. Из них порядка 30 помог спасти тренер, работающий в спортивном центре, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва ».

Мужчина находился на пятом этаже вместе с детьми. Он принес лестницу и спустился по ней вместе с другими.

«Мы нашли какую-то пожарную лестницу в здании, принесли ее в менее задымленное помещение и по ней спустились, там метров 20 было», - рассказал тренер.

Пожар вспыхнул в здании вечером, на месте продолжают работать огнеборцы. По предварительной информации, пострадали четыре человека.

Пожары Москва
08 февраля 2025, 18:28
Сотрудники МЧС спасли из горящей танцевальной студии в Москве 44 человека
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Более 40 человек спасатели эвакуировали из горящего здания на Электрозаводской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

МЧС отправило дополнительные силы для ликвидации крупного пожара. Всего из здания спасли 44 человека.

«На месте работают более 60 пожарных и 16 единиц техники», - отметили в МЧС.

Информация о пострадавших не поступала. По данным источник 360.ru, ранг пожара повысили до четвертого. В здании располагается танцевальная студия.

Пожары Москва
08 февраля 2025, 15:11
По щучьему велению? Уфимец прокатился в ванной по городу
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Мужчина в Уфе поразил местных жителей своей необычной выходкой. Он установил на автоприцеп ванну, наполненную водой и пеной, прикрепил эту конструкцию к машине и ездил по городу. Ролик опубликовал Telegram-канал «БашДТП».

Очевидцы засняли на видео, как мужчина в черной шапке сидит в ванне, надежно примотанной к прицепу с помощью тросов. Радостный уфимец плескался в воде с пеной и брызгался в проезжающие мимо машины.

Чем руководствовался мужчина, устроивший себе себе джакузи на колесах, неизвестно.

Ранее беспечные жители Бурятии прокатились на капоте машины на скорости почти 130 км/ч. Один из мужчин держался за кузов автомобиля и сидел практически на крыше, его ноги. Второй сидел на капоте, вцепившись в дворники.

Водителем, который прокатил их таким образом, оказался 21-летний житель Улан-Удэ. В отношении него были составлены акты за превышение скорости и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.

Машины

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