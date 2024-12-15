Стала известна одна из версий крушения танкеров в Керченском проливе

По его информации, неправильные действия экипажа судов «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» в непростых метеоусловиях могли стать причиной произошедшей аварии. На момент происшествия на море наблюдался сильный шторм.

«В таких условиях экипажи одного или обоих танкеров могли не справиться с природной стихией и допустить ошибки в управлении судном», - сказал он.

Источник добавил, что танкеры изначально проектировали как речные с возможностью выхода в прибрежные морские зоны при спокойной погоде. Поэтому шторм мог оказать на судна слишком высокую нагрузку и корпуса не выдержали.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин дал поручения организовать спасательные работы в Керченском проливе.