Стала известна личность водителя Lexus, сбившего двух девушек на юге Москвы

По его информации, транспортное средство уже было участником ДТП 10 ноября прошлого года. Кроме того, владельцу авто выписали 26 штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей, но все они были оплачены. В основном они касались превышения скорости и нарушения правил разметки.

Сын директора Балаковской АЭС от комментариев отказался.

Авария произошла с утра в пятницу на Большой Тульской улице в районе дома 11. Пострадавших пешеходов госпитализировали, подтвердили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее подростка сбили на автобусной остановке на северы Москвы. Предварительно, пострадала 13-летняя девочка. Информации о состоянии здоровья сбитого ребенка нет.