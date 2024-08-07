07 августа 2024, 12:52

Стала известна личность пострадавшего из-за взрыва в Лобне

Pxhere
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В результате взрыва в Лобне пострадал мужчина 1983 года рождения, ему оторвало руку. Об этом сообщил источник 360.ru.

По словам источника, пострадавший является уроженцем Брянской области. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, добавил собеседник.

Свидетель взрыва рассказал, что пострадавший недавно переехал в новую квартиру, в которой ранее жил копатель. По его словам, ЧП произошло, когда новый жилец выносил из дома вещи. В МЧС подтвердили, что на место выехали экстренные службы. В ведомстве добавили, что в квартире был «хлопок неизвестного происхождения», пожара не возникло.

Ранее взрыв прозвучал многоквартирном доме на улице Артамонова в Москве. По одной из версий, взорвалось неизвестное взрывное устройство.

Лобня Взрывы
07 августа 2024, 12:42
Пострадавшего из-за взрыва в Лобне доставили в больницу в тяжелом состоянии
Телеканал «360»
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Врачи оценили состояние жителя Лобни, пострадавшего в результате взрыва, как тяжелое. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - указали в ведомстве.

Ранее источник 360.ru рассказал, что пострадавший выкапывал и приносил в свою квартиру советские боеприпасы. По одной из версий, взрыв произошел из-за детонации гранаты, мужчине оторвало кисть.

Другой собеседник издания отметил, что пострадавший переехал в Лобню недавно и начал делать в квартире ремонт.

Новый жилец раньше жил в Брянской области и привлекался к уголовной ответственности.

Больницы Лобня Взрывы
07 августа 2024, 12:36
«Все это время жил на пороховой бочке». Сосед — о взорвавшейся квартире в Лобне
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Бывший хозяин квартиры в Лобне, где 7 августа прогремел взрыв, выкапывал и приносил туда на хранение разнообразные советские боеприпасы. Об этом рассказал источник 360.ru.

По его данным, после смерти мужчины квартиру унаследовал кто-то из его родственников. Новый хозяин нанял рабочих, чтобы вынести вещи и привести жилье в порядок.

Ранения получил, по его словам, именно один из рабочих, подорвавшись на мине.

«Мы живем через квартиру от этой, на первом этаже. Как представлю, что весь дом все это время жил на пороховой бочке, - плохо становится», - добавил он.

По данным других источников 360.ru , пострадавшему при взрыве оторвало руку и пробило гортань.

Накануне взрывное устройство сдетонировало в одной из квартир на улице Артамонова в Москве.

Лобня Взрывы Квартиры
07 августа 2024, 12:16
Жителя Благовещенска скрутили прямо в ЗАГСе за нападение на мужчину
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В Благовещенске подозреваемого в нападении на мужчину скрутили прямо в ЗАГСе. Как сообщил старший помощник главы СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский, 29-летнего жителя обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Задержанный вместе со своей невестой проходил мимо одного из домов. В подсобном помещении он увидел незнакомцев, которые выпивали. Обвиняемый оскорбил мужчин, чем спровоцировал конфликт.

«Без какого-либо значимого повода имеющимся при нем ножом нанес одному из указанных выше граждан ранение в область грудной клетки», - уточнили в пресс-службе Следкома.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее российский дачник из ревности зарезал соседа. Мужчины устроили застолье, но через время хозяин дома набросится на своего гостя, тот умер.


Заключенные Россия Мужчины Следственный комитет России
07 августа 2024, 11:43
Стюардесса из Екатеринбурга погибла в ДТП накануне первого рейса
Пресс-служба МЧС
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Одной из погибших в массовом ДТП в Челябинской области оказалась 22-летняя стюардесса «Уральских авиалиний» Екатерина С., которая 7 августа должна была улететь в первый рейс. Об этом сообщил сайт 74.ru.

Сестра погибшей рассказала, что девушка ехала из Екатеринбурга в Челябинскую область на попутной машине к матери, чтобы забрать у нее документы перед первым полетом. У нее был молодой человек, который служит в армии.

Всего за неделю до гибели Екатерина получила документ об успешном окончании курсов бортпроводников.

По данным МЧС, автомобили Kia Cerato, в котором находилась девушка, и ВАЗ-2115 столкнулись лоб в лоб на трассе Долгодеревенская - Аргаяш вечером 5 августа. Пять человек погибли, выжил лишь один мужчина, которого отправили в больницу.

По предварительной версии , виновником ДТП стал водитель «Лады», выехавший на встречную полосу.

Челябинская область ДТП Екатеринбург Водители

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