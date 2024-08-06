06 августа 2024, 12:36

Стала известна личность погибшего при взрыве в Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

При взрыве в квартире на улице Артамонова в Москве погиб 62-летний мужчина. У него остались жена и двое детей, сообщил источник 360.ru.

По его данным, Игорь А. родился в апреле 1962 года. Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО, жил в Москве в доме по улице Артамонова, 7 корпус 2. Источник 360.ru сообщил, что у мужчины остались жена и двое взрослых детей.

Взрывы Москва
06 августа 2024, 13:27
«Больной был». Соседи — о погибшем при взрыве жителе многоэтажки в Москве
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Погибший при взрыве в квартире на улице Артамонова в Москве сильно болел. Об этом 360.ru рассказала одна из соседок мужчины.

«Болели ноги у него. Больной был», - заявила пенсионерка.

По ее словам, семья была благополучной. У погибшего остались жена, дети и внуки. Вот-вот к месту ЧП должен подъехать сын скончавшегося мужчины.

Подробностей соседи не знают, но по слухам он подорвался на гранате. Откуда у него мог быть боеприпас - неизвестно.

Другая жительница дома Мария рассказала, что давно не видела погибшего мужчину. Про его болезнь она не слышала.

«Я в другом подъезде живу, редко на улицу выхожу, старая», - сказал пенсионерка.

Она добавила, что у соседа была машина и дача.

«И жена у него хорошая, и дети», - отметила она.

Известно, что погибшему 62 года. Он окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО.

Взрыв прогремел в первой половине дня 6 августа. Сдетонировало неизвестное взрывное устройство в жилой комнате. Изначально поступила информация о двоих пострадавших. Ранее в распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Взрывы Москва
06 августа 2024, 12:48
Появилось видео с места взрыва в многоэтажке на западе Москвы
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Последствия взрыва в многоэтажке на улице Артамонова в Москве попали на видео. Запись оказалась в распоряжении 360.ru.

В жилой квартире взорвался неизвестный предмет. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, обошлось без возгорания.

«Конструкции дома не нарушены», - уточнили в министерстве.

Изначально поступила информация о двоих пострадавших. После источник 360.ru передал, что один человек погиб. Им оказался 62-летний мужчина , у него остались жена и двое взрослых детей.

К месту взрыва в Москве прибыли саперы, территорию оцепили. Открытого горения нет.

Жильцов двух подъездов эвакуировали. Информация о взрыве газа в доме не подтвердилась.

Взрывы Видео Запад Москва
06 августа 2024, 12:00
Два человека пострадали при взрыве в квартире на западе Москвы
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Взрыв произошел в одной из квартир на улице Артамонова в Москве. Как сообщил источник 360.ru, пострадали два человека. Одному мужчине требует медицинская помощь.

В доме выбило два окна. Ощущается запах гари, виден дым, но открытого огня не было. Квартиру, где произошло ЧП, никто не открывал. К месту происшествия вызвали скорую и спецслужбы.

Какой именно предмет сдетонировал - пока неизвестно. Как уточнил источник, дом газифицирован.

Ранее взрыв газа произошел в Люберцах. ЧП произошло напротив администрации округа. К месту происшествия оперативно выехали пожарные.

Взрывы Москва Квартиры
06 августа 2024, 11:56
Беспилотник залетел на закрытый объект в Раменках
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
На закрытом объекте в московском районе Раменки нашли предмет, похожий на беспилотник. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

К объекту прибыла полиция и сотрудники МЧС. По словам собеседника, обстановка на месте спокойная. Сотрудники объекта подтвердили, что подозрительным предметом оказался БПЛА без взрывчатых веществ.

«Охрана объекта всех отпустила, возвращаемся», - указал собеседник издания.

Беспилотники МЧС РФ Москва

Новости по теме