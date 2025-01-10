10 января 2025, 16:13

Стала известна личность петербурженки, помочившейся у Казанского собора

Unsplash
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Женщиной, справившей нужду у Казанского собора, оказалась 25-летняя местная жительница. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке»..

По его информации, хулиганка нигде не работает и ведет треш-блоги, в которых публикует видео с различных вечеринок. Полицейские задержали ее в квартире на проспекте Просвещения.

Пока на фигурантку выписали только административный протокол за мелкое хулиганство, однако рассматривают и вопрос о возбуждении уголовного дела.

В октябре в Барнауле задержали 24-летнюю местную жительницу , которая голой забралась на танк Т-34 и распылила на него красную краску. Против нее возбудили уголовное дело о повреждении памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Женщиной, справившей нужду у Казанского собора, оказалась 25-летняя местная жительница. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Санкт-Петербург Уголовное дело Женщины
10 января 2025, 16:11
В Черном море обнаружили новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239»
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В Черном море продолжают ликвидацию последствий крушения танкеров с нефтепродуктами, сегодня утром специалисты нашли пятно мазута площадью примерно 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

В ведомстве отметили, что для ликвидации последствий привлекли пять судов с оборудованием и специальной техникой. Также водолазы начали дополнительно осматривать кормовую часть танкера под водой.

«Всего с момента аварии танкеров „Волгонефть“ обследовано около 1,7 тысячи квадратных километров акватории, очищено 38,7 тысячи квадратных метров. Мониторинг проводится круглосуточно, в том числе при помощи спутниковых снимков и подводного аппарата», - заявили в Минтрансе.

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что мониторинговые группы обнаружили новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239». Эту часть судна выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района.

Ранее океанолог Сергей Станичный заявил, что большую часть грунта с мазутом, который вытек после крушения танкеров в Керченском проливе, собрали и вывезли на утилизацию. По его словам, утилизировали более 100 тысяч тонн вещества.

Черное море Россия Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
10 января 2025, 15:15
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Мурманском
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Пять грузовых вагонов сошли с рейсов в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, в ночь на 10 января 2025 года в ходе маневровых работ на железнодорожной станции Ковдор произошел сход пяти порожних грузовых вагонов», - заявили в прокуратуре.

В результате ЧП никто не пострадал, восстановительные работы уже завершили. Причины схода устанавливают. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее почти 40 вагонов с углем сошли с рельсов под Хабаровском. Происшествие случилось в районе 461 километра частной железнодорожной линии, которая ведет от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга. В ходе ЧП никто не пострадал. СК начал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения.

Поезда Мурманская область
10 января 2025, 15:13
В Крыму обнаружили 15 километров загрязнения нефтепродуктами
Пресс-служба МЧС
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Загрязнения мазутом обнаружили на почти 15 километрах побережья в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. Мониторинг загрязнений проводят с помощью 10 морских и двух воздушных судов.

«Сегодня при мониторинге прибрежной зоны были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в четырех муниципальных образованиях общей протяженностью 14,38 километра», - отметили в министерстве.

Загрязнения также заметили на острове Тузла в Керченском проливе.

В общей сложности на месте происшествия работают более 500 человек и свыше 100 единиц техники.

В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате аварии в море вылилось около 2,4 тысячи тонн мазута. На данный момент большую часть грунта с нефтепродуктами собрали и вывезли для утилизации.

Однако недавно пятна мазута зафиксировали у Фороса и Партенита. Они дрейфуют на запад. До этого выброс нефтепродуктов произошел на пляжах в Евпатории , а также на береге в Судаке.

Крым Крушение танкеров в Керченском проливе
10 января 2025, 09:45
Застрявших в Египте российских туристов разместили в отеле
Unsplash
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Российских туристов, которые не смогли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Египте, разместили в отеле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

«Туроператор в курсе и следит за ситуацией, на связи с авиакомпанией. В данном случае нарушения регламента по отношению к пассажирам нет», - заявили в АТОР.

Там же отметили, что путешественников отправят на родину при первой же возможности.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что россияне не смогли улететь из Шарм-эль-Шейха из-за отмены рейса EgyptAir.

В декабре случилась обратная ситуация. Более 200 пассажиров рейса Москва - Шарм-эш-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines застряли в Шереметьево.

Люди более суток не могли вылететь, хотя прошли регистрацию и сдали багаж. В итоге недовольные путешественники устроили бунт.

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