Стала известна личность петербурженки, помочившейся у Казанского собора

По его информации, хулиганка нигде не работает и ведет треш-блоги, в которых публикует видео с различных вечеринок. Полицейские задержали ее в квартире на проспекте Просвещения.

Пока на фигурантку выписали только административный протокол за мелкое хулиганство, однако рассматривают и вопрос о возбуждении уголовного дела.

В октябре в Барнауле задержали 24-летнюю местную жительницу , которая голой забралась на танк Т-34 и распылила на него красную краску. Против нее возбудили уголовное дело о повреждении памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Женщиной, справившей нужду у Казанского собора, оказалась 25-летняя местная жительница. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

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