Стал известен список погибших при крушении частного самолета в Афганистане

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По информации источника, в экипаж самолета входили Павел П., Игорь С., Аркадий Г. и Дмитрий Б. В числе пассажиров находились Анатолий Е. и Анна Е.

О крушении частного самолета стало известно в воскресенье утром. Борт выполнял полет по маршруту Гая - Ташкент - Жуковский. В субботу, 20 января, диспетчеры зафиксировали отклонение Falcon 10 от курса, после чего он пропал с радаров.

СМИ сообщали, что двое погибших на борту являются гражданами России. Предварительной причиной ЧП назвали отказ обоих двигателей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье нарушении правил безопасности.

По данным РИА «Новости» упавший самолет выполнял эвакуационный медицинский рейс в Москву из Паттайи.