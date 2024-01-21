21 января 2024, 12:49

Стал известен список погибших при крушении частного самолета в Афганистане

Global Look Press
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Стал известен список имен пассажиров и членов экипажа на самолете Falcon 10, который разбился в Афганистане. Его опубликовали «Известия».

По информации источника, в экипаж самолета входили Павел П., Игорь С., Аркадий Г. и Дмитрий Б. В числе пассажиров находились Анатолий Е. и Анна Е.

О крушении частного самолета стало известно в воскресенье утром. Борт выполнял полет по маршруту Гая - Ташкент - Жуковский. В субботу, 20 января, диспетчеры зафиксировали отклонение Falcon 10 от курса, после чего он пропал с радаров.

СМИ сообщали, что двое погибших на борту являются гражданами России. Предварительной причиной ЧП назвали отказ обоих двигателей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье нарушении правил безопасности.

По данным РИА «Новости» упавший самолет выполнял эвакуационный медицинский рейс в Москву из Паттайи.

Афганистан Самолеты
21 января 2024, 11:26
Тысячи картин сгорели в Национальной галерее Абхазии
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Тысячи картин сгорели при пожаре в здании Национальной картинной галереи в Сухуме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

Возгорание произошло ранним утром 21 января. Прибывшие спасатели за несколько часов локализовали пожар. Огню не дали перекинуться на расположенные рядом Абхазский и Русский театры. В тушении пожара принимали участие 11 сотрудников МЧС.

По данным и. о. министра культуры Абхазии Динары Смыр, сгорели более четырех тысяч картин. Среди них - порядка 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе.

«Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», - сказала Смыр, ее слова привело агентство «Апсныпресс».

В галерее также были экспозиции с картинами русских художников XIX и ХХ веков.

Ранее в Тюмени сгорела уличная выставка «Стена» с работами художников.

Пожары Картины Абхазия
21 января 2024, 11:16
Названа причина крушения пассажирского самолета в Афганистане
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Самолет Falcon 10, летевший из Индии в Россию, потерпел крушение из-за отказа обоих двигателей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Вечером 20 января, по данным источника телеканала, командир воздушного судна передал информацию о малом остатке топлива из-за встречного ветра. Данные поступили, когда борт входил в зону Таджикистана.

«Было принято решение следовать на запасной аэродром в Душанбе», - уточнил собеседник РЕН ТВ.

Позже, по его словам, командир экипажа сообщил, что у Falcon 10 отказал правый двигатель. Через минуту перестал работать и левый.

«После этого самолет пропал с радаров», - отметил источник.

Самолет, указали в материале, пропал в 161 километре от Душанбе и в 57 - от Куляба.

Falcon 10, по предварительным сведениям, разбился на северо-востоке Афганистана. Борт выполнял рейс Гай - Ташкент - Жуковский. На нем были шесть человек, в том числе два россиянина.

Афганистан Индия Самолеты Россия
21 января 2024, 11:09
Двое россиян находились на борту разбившегося в Афганистане частного самолета
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На борту разбившегося в Афганистане индийского частного самолета Falcon 10B находились двое россиян. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Двое граждан России были на борту самолета Falcon 10B, который пропал над Афганистаном», - заявили в службах.

Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

Агентство Khaama Press со ссылкой на собственные источники уточнило, что самолет отклонился от первоначально заданного курса.

«Сообщения из провинции Бадахшан свидетельствуют о том, что после отклонения от курса самолет столкнулся с горным рельефом в районе Зебак», - добавили в агентстве.

Самолет направлялся в Москву, о его крушении стало известно ранее. Борт перестал выходить на связь еще 20 января в районе границы Афганистана и Таджикистана. Предварительной причиной ЧП стала техническая неисправность.

Всего в самолете находились два пассажира и четыре члена экипажа, сообщали в Росавиации.

Афганистан Самолеты Россия
21 января 2024, 10:34
Летевший в Москву пассажирский самолет разбился в Афганистане
РИА «Новости»
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Самолет индийского перевозчика, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на собственные источники.

Крушение произошло в провинции Бадахшан по причине технической неисправности.

По данным Росавиации , речь идет о самолете Falcon 10, выполнявшем рейс Гай - Ташкент - Жуковский. Воздушное судно перестало выходить на связь в субботу, 20 января, когда находилось в районе афганско-таджикистанской границы. Самолет пропал с радаров.

Борт административного типа, зарегистрированный в реестре гражданских судов России, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. По предварительной информации, в самолете находились четыре члена экипажа и два пассажира.

Росавиация связалась с профильными ведомствами Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна.

Ранее в Чили разбился легкомоторный самолет S2R-T660 Turbo.

Афганистан Самолеты Москва

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