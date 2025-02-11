Стал известен мотив мужчины, разбившего стекло в машине фигуристки Нугумановой

«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля Mercedes, ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось», - рассказал он.

Мужчина разбил стекло машины на Мичуринском проспекте в пятницу, 7 февраля. За рулем находилась спортсменка. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Мужчину уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Никулинская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что спортсменка в момент нападения застряла в пробке. Она направлялась домой. По ее словам, конфликта не было , просто попался невменяемый человек.