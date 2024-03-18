Стал известен маршрут попавшей под лавину тургруппы на Камчатке

В поход отправились участники клуба туристов имени Глеба Травина. Они планировали за два дня пройти на лыжах из Пиначево в Налычево, где находятся горячие источники. Туристы, по информации канала, имели хорошую физическую форму и согласовали маршрут со спасателями.

Лавина сошла на группу из 11 человек после ночевки.

МЧС Камчатки сообщило, что девять человек выбрались самостоятельно, еще двое остались под снегом. К ним на помощь отправились спасатели с кинологическим расчетом и вертолет Ми-8.

В селе Приисковое в Хакасии снег сошел на сноубордистов. В соцсетях опубликовали видео с места происшествия.