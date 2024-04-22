22 апреля 2024, 17:56

Стал известен еще один подозреваемый по делу об убийстве на парковке в Москве

РИА «Новости»
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Следствие установило еще одного подозреваемого по делу об убийстве из-за спора о парковке в Москве, он находится в розыске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заседание суда.

«Установили еще одного подозреваемого, он находится в розыске», - сказала в суде следователь.

Убийства Следственный комитет России Москва
22 апреля 2024, 18:02
Двое взрослых и ребенок пострадали в массовом ДТП с автобусом в Москве
РИА «Новости»
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Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковушками на проспекте Вернадского в Москве. О происшествии сообщил источник «360».

По предварительным данным, участниками аварии стали автобус, следовавший по маршруту № 330, каршеринговый Haval и Mitsubishi. Транспортные средства столкнулись в районе дома 84, строение 3.

В результате ДТП оказалась перекрыта одна полоса движения в сторону метро «Озерная». На место прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь. Медикам передали двух взрослых и ребенка. Их состояние уточняется, заключил собеседник «360».

ДТП Москва
22 апреля 2024, 15:39
Обвиняемого в убийстве из-за парковки в Люблине арестовали на два месяца
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Замоскворецкий районный суд отправил под арест Шахина Аббасова до 18 июня 2024 года по делу об умышленном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столцы.

По данным следствия, на парковке в Люблине у Аббасова произошел конфликт с мужчиной. Обвиняемый позвонил родственникам и привлек к их к убийству.

Шахин и Шахрат Аббасовы нанесли множественные удары мужчине, в том числе при помощи ножа. После этого подозреваемые скрылись. Пострадавший скончался в больнице.

Шахина Аббасова обвинили в совершении умышленного убийства человека по предварительному сговору. На суде обвиняемый не признал свою вину.

Отец фигуранта уголовного дела попытался договориться с родственниками погибшего , чтобы замять дело.

Убийства Суд Преступления Аресты Москва
22 апреля 2024, 14:06
МВД объявило о результатах проверки задержания начальника ГУ МЧС Чечни
РИА «Новости»
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Результаты проверки задержания руководителя чеченского главка МЧС на трассе «Кавказ» направят в Следственный Комитет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В ведомстве заявили, что правоохранители остановили автомобиль, выехавший на встречную полосу. Водитель транспортного средства в ответ на требования прекратить противоправные действия ругался матом и пытался скрыться.

В процессе задержания он несколько раз ударил правоохранителей. В результате силовики применили в отношении нарушителя силу и заковали его в наручники.

Фамилии задержанного в ведомстве не раскрыли, но, по данным СМИ, речь идет об Алихане Цакаеве, которого задержали на контрольно-пропускном пункте «Герзель» на границе Чечни и Дагестана.

Руководители обеих республик по-разному оценили ситуацию. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал действия дагестанских силовиков «постыдной провокацией». По его словам, Цакаев не совершал никаких правонарушений, а также не имел при себе ни формы, ни служебных документов.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал не раскачивать ситуацию и предоставить правоохранительным органам разобраться в случившемся.

Задержания Дагестан Чечня МВД РФ МЧС РФ Россия Водители
22 апреля 2024, 12:34
Актрису госпитализировали во время спектакля в Приамурье
РИА «Новости»
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В Приамурье во время спектакля «Ханума» исполнительницу главной роли актрису Марину Щекину увезли в больницу. Ей резко стало плохо, из-за чего пришлось прервать постановку, сообщила пресс-служба Амурского областного театра драмы.

«Уважаемые зрители! Вчера случилось непредвиденное - во время антракта по состоянию здоровью была госпитализирована заслуженная артистка Амурской области Марина Щекина, исполнительница роли Ханумы. Спектакль пришлось прервать», - написали представители культурного учреждения.

Пресс-служба принесла извинения за неудобства и поблагодарила врачей, которые быстро оказали помощь и смогли стабилизировать состояние артистки. В театре добавили, что зрители могут обменять билеты на любой спектакль этого или следующего театрального сезона.

Ранее дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта в «Вегас Холле» после обширного инфаркта. Ему провели операцию, которая длилась три с половиной часа. Врачам пришлось останавливать сердце артиста.

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