Главный тренер национальной сборной России Виктор Фархутдинов высказался о дальнейшей карьере чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, получившего серьезную травму в Феодосии. Там он заступился за подростка, которого избивала толпа мужчин. Тренер заявил «Звезде» , что пока об этом рано говорить.

Двали находится в больнице в Москве. Тренер отметил, что сейчас важно сделать хорошую операцию, а не говорить о спорте. Спортсмена осмотрят квалифицированные врачи, которые будут решать насчет операции и дальнейшего его восстановления.

По словам Фархутдинова, Двали готовился к чемпионату мира, который пройдет в 2025 году.

«Я думаю, он заслужил уже право заслуженного мастера спорта… Я думаю, что этот очень способный перспективный боксер стал бы и чемпионом мира», - высказался он.

Тренер назвал Двали порядочным молодым человеком, готовым любому человеку помочь «в любую секунду».

Российский боксер получил перелом орбитальной кости и лишился правого глаза в драке в Феодосии. Двали считает, что его карьера уже завершена, так как поврежденный глаз вряд ли будет видеть, а на втором зрение со временем ухудшится из-за возросшей нагрузки.

Крымские следователи возбудили уголовное дело после драки, в которой Двали и его знакомый получили травмы.