Защитить компании могут не столько военные, сколько сами заводы. Например, предприятия используют как стационарные, так и мобильные комплексы. Минимальный набор оборудования стоит 300 тысяч рублей, а с противодронными ружьями - от 1,5 миллиона рублей. Для большего эффекта компаниям стоит совместно отрабатывать сценарии обороны от дронов и обмениваться опытом.

«Каждому предприятию, когда оно отрабатывает какие-то навыки противодействия, желательно делиться с коллегами, возможно, из конкурирующих предприятий, чтобы они совместно разрабатывали общие сценарии и отработки таких угроз», - подчеркнул Карасев.

Это создаст почву для дальнейшего развития частной оборонной системы для защиты от беспилотников, заключил эксперт.

Средства противовоздушной обороны 12 апреля уничтожили четыре украинских БПЛА в Ростовской области. В результате никто не пострадал.