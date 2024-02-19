Ссора супругов привела к пожару на заправке в Красноярском крае

ЧП произошло в городе Назарово. По данным канала, женщина подъехала на машине к мужу на заправку. Там супруги поругались. Женщина выхватила из рук мужчины ключи от автобуса, на котором он приехал на заправку.

Супруг потребовал от сотрудника АЗС вызвать ему такси. После этого залез в кабину автобуса и устроил пожар. Оттуда повалил густой дым, но возгорание удалось быстро потушить. Взрыва избежали. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Еще одно ЧП произошло в Красноярском крае. На водохранилище вспыхнул огонь. Пожар охватил палатку, в которой находились двое рыбаков. Один из них скончался. Второй мужчина получил ожоги, но выжил. Он самостоятельно позвонил спасателям, при этом не смог указать, где находится палатка. Спустя время рыбака нашли.