США осудили теракт в Crocus City Hall

«США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьями и близким погибших и всем пострадавшим в результате этого чудовищного преступления», - подчеркнул он.

Блинкен добавил, что американская сторона осуждает терроризм во всех его формах и солидарна с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Боевики ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и расстреляли людей. Погибли минимум 133 человека, поиски людей под завалами продолжаются. В России 24 марта объявили общенациональный траур.

К преступлению причастны 11 человек , сообщил президент Владимир Путин. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых. Власти пообещали наказать всех причастных к массовому убийству людей.