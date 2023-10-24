Средства РЭБ перехватили украинский дрон в Севастополе
Средства РЭБ посадили беспилотник в пригороде Севастополя. Громкие звуки в городе вызвали штатные мероприятия в акватории с использованием реактивных бомбометов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В районе Кара-Кобы средствами РЭБ посадили беспилотник, который сдетонировал в поле. Никаких разрушений инфраструктуры нет», - написал он.
Губернатор напомнил, что в случае воздушной тревоги жителей Севастополя предупредят через систему оповещения, по телевидению и радио, а также в его личном Telegram-канале.
Развожаев призвал доверять только официальным источникам информации. Он отметил, что с каналами, решившими самим давать сигнал воздушной тревоги, будут разбираться.
Во вторник днем губернатор Севастополя сообщил, что громкие звуки в городе связаны с работой подразделений Черноморского флота, которые отбивают вероятную атаку сил ВСУ.
В понедельник в Севастополе включали сирену воздушной тревоги. Горожан попросили укрыться в убежищах.