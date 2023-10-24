Средства РЭБ перехватили украинский дрон в Севастополе

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«В районе Кара-Кобы средствами РЭБ посадили беспилотник, который сдетонировал в поле. Никаких разрушений инфраструктуры нет», - написал он.

Губернатор напомнил, что в случае воздушной тревоги жителей Севастополя предупредят через систему оповещения, по телевидению и радио, а также в его личном Telegram-канале.

Развожаев призвал доверять только официальным источникам информации. Он отметил, что с каналами, решившими самим давать сигнал воздушной тревоги, будут разбираться.

Во вторник днем губернатор Севастополя сообщил, что громкие звуки в городе связаны с работой подразделений Черноморского флота, которые отбивают вероятную атаку сил ВСУ.

В понедельник в Севастополе включали сирену воздушной тревоги. Горожан попросили укрыться в убежищах.