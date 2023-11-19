Средства ПВО в Электростали сбили летевший на Москву беспилотник

Падающие вывески, вырванные с корнем деревья. Мощный ураган в Сибири унес несколько жизней

Сильнейший ураган обрушился на Сибирь, ветер вырывал с корнем огромные деревья, валил остановки и сметал с крыш укрывной материал. От разгула стихии пострадали несколько десятков человек, есть погибшие. Также непогода сегодня бушевала в Крыму. «360» собрал главное, что известно о сегодняшнем шторме.

В Барнауле женщина погибла, на нее упал кусок крыши ее собственного частного дома. Прокуратура проводит проверку, об этом РИА «Новости» сообщил помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.





Шторм в Крыму Сильный шторм накрыл 19 ноября не только Сибирь, но и Крымский полуостров. В республике бушует сильный ветер, порывы которого достигают 35 метров в секунду, льет ливень. В Ялте поднялся уровень воды в реках, подтопило несколько подвалов в домах. Без электроснабжения остались около 39 тысяч абонентов.

«Остаются отключенными 36 линий <...>, в том числе две частично. Без электроснабжения - около 39 тысяч потребителей», - передали в «Крымэнерго».

Больше всего последствий непогоды зафиксировали в Черноморском и Сакском районах. К их устранению привлекли 120 бригад: это 360 человек и 127 единиц техники.

Также ливни спровоцировали камнепад на самом высоком водопаде Крыма Учан-Су, расположенного на южных склонах главной горной гряды над Ялтой. Исполняющий обязанности директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Артур Мурзаханов предупредил туристов об опасности.

Разгул стихии в Сибири оставил без света, связи и тепла тысячи человек Ураган оставил без связи десятки тысяч жителей сибирских регионов, сильный ветер повредил опоры ЛЭП. Больше всего от непогоды пострадали Республика Алтай, Кузбасс, Красноярский край, Омская область и Хакасия. В Омской области из-за дождя и похолодания порвались провода, потому что на них образовалась ледяная корка.

«В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение», - рассказала пресс-служба «Россети Сибирь».

В МЧС по Кемеровской области предупредили, что порывы ветра могут достигать 33-35 метров в секунду, такой же ураганный ветер ожидали в Алтайском крае. В Омской области спасатели предупредили о сильном ветре, снеге, дожде и метели.

В Кузбассе ввели режим повышенной готовности. Из-за ураганного ветра отключилось электричество в 143 котельных, восьми основных водозаборах и девяти угольных предприятиях. Сейчас порядка 500 экстренных бригад устраняют последствия непогоды, еще 100 - восстанавливают свет.

Из-за непогоды в Кемеровской области погибли три человека , 18 пострадали, крыши 150 домов оказались поврежденными.









В Новокузнецке ввели режим чрезвычайной ситуации. Стихия повредила высоковольтные ЛЭП, в части районов города отключили электричество и отопление.

«Аварийная служба работает по устранению аварий на высоковольтных сетях. Мы находимся в пике отключения», - сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Службы ЖКХ оценивают ущерб от стихии. Ураган повредил 47 кровель в многоквартирных домах, повалил более 200 деревьев, нанес повреждения 30 автомобилям, пострадали 45 объектов социальной инфраструктуры, перечислил глава города.

Ураган унес жизни В результате ураганного ветра в Новокузнецке погибли два человека. Огромный тополь вырвало с корнем , и он рухнул на автомобиль, проезжающий мимо многоквартирного дома. В нем находилось четыре человека. Сидевшие спереди пожилые мужчина и женщина погибли. Спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли выживших пассажиров.

Еще одна жительница Новокузнецка пострадала от разгула стихии, на нее упала огромная вывеска , сорванная ветром с торгового центра. Тяжелая конструкция придавила проходившую под ней женщину. Свидетели происшествия помогли поднять баннер, вызволили пострадавшую из-под вывески и вызвали скорую помощь. Женщина получила компрессионные травмы, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.