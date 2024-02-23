Средства ПВО сработали в Ростовской области

Медперсонал тюменской больницы издевался над 89-летней пенсионеркой. Пожилая женщина всю ночь пролежала голой на полу палаты, а затем ее привязали к кровати. Об этом изданию 72.ru рассказала дочь пострадавшей Галина.

Пенсионерка попала в реанимацию Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Через время ее перевели в обычную палату, где к женщине отнеслись наплевательски, отметила ее дочь.

«Когда маму перевели в палату, она была без одежды. Ей было некомфортно так лежать, потому что дверь была открыта. После ужина пошла закрыть дверь, чтобы на нее никто не смотрел. Дошла, прикрыла, но на кровать уже вернуться не смогла - упала», - рассказала Галина.

Пожилая женщина поранила руку. Пострадавшая рассказала, что в палате был неисправный кран, откуда капала вода. Поэтому женщине пришлось еще и лежать в мокром. Она пыталась подняться, но не могла. Утром к ней зашли медработники и привязали ее к кровати.

«Это факт вопиющий! Человек пролежал голый на холодном полу», - заявила дочь.

Она пожаловалась в Роспотребнадзор и департамент здравоохранения области.

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