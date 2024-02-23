23 февраля 2024, 15:56

Средства ПВО сработали в Ростовской области

РИА «Новости»
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Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«У защитников не бывает выходных», - написал глава области.

Губернатор призвал население сохранять спокойствие. Он не привел других подробностей случившегося.

По данным Telegram-канала «Новости Ростова», очевидцы услышали грохот в небе.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Николаеве. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Чуть позже стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по крупному военному аэродрому Кульбакино на юго-восточной окраине Николаева.

Взрывы также прозвучали в Одессе. Жители услышали мощные хлопки ночью 23 февраля. После этого в городе начался пожар на объекте инфраструктуры.

Взрывы ПВО
23 февраля 2024, 14:18
«Привязали к кровати». Тюменка рассказала об издевательствах над пенсионеркой в больнице
Unsplash
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Медперсонал тюменской больницы издевался над 89-летней пенсионеркой. Пожилая женщина всю ночь пролежала голой на полу палаты, а затем ее привязали к кровати. Об этом изданию 72.ru рассказала дочь пострадавшей Галина.

Пенсионерка попала в реанимацию Западно-Сибирского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Через время ее перевели в обычную палату, где к женщине отнеслись наплевательски, отметила ее дочь.

«Когда маму перевели в палату, она была без одежды. Ей было некомфортно так лежать, потому что дверь была открыта. После ужина пошла закрыть дверь, чтобы на нее никто не смотрел. Дошла, прикрыла, но на кровать уже вернуться не смогла - упала», - рассказала Галина.

Пожилая женщина поранила руку. Пострадавшая рассказала, что в палате был неисправный кран, откуда капала вода. Поэтому женщине пришлось еще и лежать в мокром. Она пыталась подняться, но не могла. Утром к ней зашли медработники и привязали ее к кровати.

«Это факт вопиющий! Человек пролежал голый на холодном полу», - заявила дочь.

Она пожаловалась в Роспотребнадзор и департамент здравоохранения области.

Ранее стоматологи из Верхней Пышмы сломали челюсть 85-летней бабушке , когда пытались вырвать зуб. Пенсионерка рассказала, что ее держали, а медики орудовали молотком. Женщине было очень больно, она кричала.

Здравоохранение Больницы Роспотребнадзор Женщины
23 февраля 2024, 12:44
«Вам всем конец». Неизвестный сообщил о минировании ТЦ в Лефортове
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Неизвестный мужчина в День защитника Отечества угрожал взорвать торговый центр «Город Лефортово» на шоссе Энтузиастов в Москве. Подробности «360» сообщил источник.

Неизвестный позвонил на стойку администрации ТРК, поздравил с праздником и сообщил, что здание заминировано.

«Вам всем конец», - произнес злоумышленник.

Информацию передали в полицию. Подробности происшествия уточняются. Информация об эвакуации торгового комплекса не поступала.

Ранее в России началась волна сообщений о лжеминировании школ и административных зданий. За этим может стоять как украинская сторона, так и несовершеннолетние хулиганы.

Праздники Мужчины Полиция Эвакуации Москва
23 февраля 2024, 12:41
Енот укусил девочку в московском кафе
РИА «Новости»
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В центре Москвы от укуса енота пострадала местная жительница. Животное напало на девочку в кафе, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 16-летняя школьница находилась в кафе на улице Большая Полянка. Она спросила у сотрудников заведения разрешения погладить местного енота, те ответили согласием. Однако животное укусило девочку за руку. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

После случившегося правоохранители организовали процессуальную проверку. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин, из-за которых пострадал ребенок.

Ранее в Санкт-Петербурге из антикафе похитили собаку породы сиба-ину по кличке Франц. Сотрудники заведения подозревают в краже пьяного посетителя.

Дети Животные Москва
23 февраля 2024, 12:20
Подозреваемого в убийстве мужчины в Петербурге предъявили обвинение
Пресс-служба Следственного комитета
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Киллера и заказчика, организовавших покушение на петербургского адвоката, задержали. Мужчинам предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», - передали в Следкоме.

Задержанным предъявлены обвинения в убийстве и организации убийства по найму.

По версии следствия, заказчик предложил киллеру пять миллионов рублей за убийство адвоката. Мужчина сообщил исполнителю всю необходимую информацию о жертве, а также передал пистолет с глушителем. Мотивом покушения стал имущественный спор на 20 миллионов рублей.

Однако киллер по ошибке убил водителя адвоката возле петербургской гимназии, куда тот привез детей шефа. Злоумышленник выстрелил 42-летнего уроженцу Узбекистана в голову. Пострадавшего доставили в больницу с отеком головного мозга , через два дня он скончался.

Убийства Дети Адвокаты Россия Мужчины Следственный комитет России

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