Средства ПВО сработали в небе над Курском
Силы противовоздушной обороны сработали в небе над Курском. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
По информации полицейских, восьмилетний мальчик остался без присмотра на выставке оружия. Он зашел в подсобку и нашел там пневматическую винтовку одного из сотрудников музея. Ребенок взял в руки оружие и случайно выстрелил в сторону матери.
«Женщина была направлена в медицинское учреждение, где ей диагностировали пневмострельное ранение ладонной поверхности и назначили амбулаторное лечение», - сообщили в МВД.
На место ЧП прибыли сотрудники полиции. По факту случившегося проводится проверка, оперативники опросили очевидцев и сотрудников музея.
На прошлой неделе 52-летний москвич решил напугать мать, выстрелив в себя из пневматического пистолета.
По данным канала, школьница пригласила восьмиклассников к себе домой, где все и произошло. Весь процесс они снимали на видео.
Позже один из порнороликов нашла в телефоне подростка его мать. Она обратилась в полицию, потребовав наказать девочку и второго школьника. Полицейские провели профилактическую беседу с тремя детьми. Согласно неофициальной версии, групповым сексом девочка решила поздравить двух знакомых с 23 Февраля.
Жительница Москвы совратила свою дочь и снимала порноролики с ее участием. Процесс женщина снимала на телефон, чтобы продавать видео педофилам в интернете.
Ранее неизвестный напал на 11-летнюю девочку в заброшенной больнице в Подольске. Источник рассказал «360», что злоумышленник затащил ребенка в здание и изнасиловал.
По сообщению ведомства, мужчина занимался внетрассовым катанием на горе Мусса-Ачитара. Вечером в воскресенье он не вернулся в гостиницу, и его знакомая обратилась к спасателям.
«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева несколько раз обследовали склоны. Мужчина катался вне трассы и погиб. Обнаружить его удалось не сразу», - сообщили в МЧС.
Спасатели спустили тело мужчины на носилках с помощью альпинистского снаряжения и веревок.
В феврале группа российских лыжников попала под лавину на горнолыжном курорте Гульмарг у склонов Конгдури в Индии. В поисково-спасательной операции участвовали патрульные и военные с использованием вертолетов. В результате один из россиян погиб, шестерых удалось спасти.
По данным канала, рейс авиакомпании Royal Air Maroc вылетел из Домодедово утром 11 марта в 07:43. По словам очевидцев, во время полета раздался громкий хлопок в районе правой турбины воздушного судна, после этого лайнер сильно накренился на правый бок.
Через некоторое время пилот смог выровнять борт, но принял решение сесть в Танжере. После экстренной посадки пассажиров примерно два часа не выпускали из салона, а затем большинство из них пересадили в автобусы до Касабланки. Специалисты проведут технический осмотр самолета и определят точные причины ЧП.
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