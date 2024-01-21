Средства ПВО сбили два украинских дрона над Тульской областью

Рэперов Baby Melo и Badri задержали в петербургском клубе «Гигант-холл» прямо во время концерта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, полиция ворвалась в клуб во время исполнения одной из песен и задержала артистов. Исполнителей в наручниках отвели в автозак и отправили в отделение.

Точная причина появления правоохранительных органов неизвестна. По одной из версий, рэперов задержали за мат на сцене, по другой - за то, что на концерте избили девушку.

По данным «Фонтанки» , на концерте также задержали зрителей. Всего 17 человек отвезли в отделение полиции.

Под псевдонимом Baby Melo выступает 15-летний грузинский музыкант Гога Меладзе. А Badri - уроженец Санкт-Петербурга Орхан Ахмедов.

В декабре рэпера VACIO (Николай Васильев) арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей после того, как музыкант появился на скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в одном лишь носке, прикрывающем гениталии. После освобождения VACIO отправился в военкомат , прошел медкомиссию и встал на воинский учет.