Среди заложников в ростовском СИЗО оказался начальник областного УФСИН

Она выразила надежду на то, что заложники не пострадают. Журналистка также напомнила, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят.

«Непонятно, что он (Богма- прим. ред.) делал в СИЗО в воскресенье», - подчеркнула Меркачева.

По данным Telegram-канала Baza , шесть заключенных выбили в камере оконную решетку и пробрались в дежурную часть. Там они захватили двух заложников.

Трое из захватчиков изолятора задерживались по террористической статье. Суд приговорил их 18 годам лишения свободы, сообщили «Известия». С преступниками начались переговоры. Их пытаются убедить сдаться и отпустить заложников. Террористы потребовали предоставить им машину, оружие и возможность покинуть страну.