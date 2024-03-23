Среди пострадавших в теракте в Crocus City Hall были дети
Среди пострадавших при теракте в Crocus City Hall есть дети. Об этом сообщила в своем Telegram уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
«Среди пострадавших в теракте есть дети. Информация об их состоянии регулярно уточняется», - написала Львова-Белова.
Она подчеркнула, что вся необходимая дополнительная помощь пострадавшим будет оказываться незамедлительно.
«Находимся на связи с уполномоченными по правам ребенка Москвы и Московской области », - добавила омбудсмен.
Данных о количестве детей и полученных ими травм Львова-Белова не привела. По информации ФСБ, жертвами теракта в концертном зале стали 40 человек , более 100 пострадали.
В здании Crocus City Hall также вспыхнул крупный пожар. Сейчас на месте работают сотни спасателей, ликвидируя возгорание. Для тушения привлекли авиацию.