Среди пострадавших в теракте в Crocus City Hall были дети

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«Среди пострадавших в теракте есть дети. Информация об их состоянии регулярно уточняется», - написала Львова-Белова.

Она подчеркнула, что вся необходимая дополнительная помощь пострадавшим будет оказываться незамедлительно.

«Находимся на связи с уполномоченными по правам ребенка Москвы и Московской области », - добавила омбудсмен.

Данных о количестве детей и полученных ими травм Львова-Белова не привела. По информации ФСБ, жертвами теракта в концертном зале стали 40 человек , более 100 пострадали.

В здании Crocus City Hall также вспыхнул крупный пожар. Сейчас на месте работают сотни спасателей, ликвидируя возгорание. Для тушения привлекли авиацию.