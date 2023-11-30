Среди погибших при пожаре в Алма-Ате опознали второго россиянина

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На станции водоочистки в Тракторозаводском районе из-за поломки водозапорной арматуры произошла утечка реагентов. Никто не пострадал, авария не сказалась на качестве и подаче воды, сообщила городская администрация Волгограда.

«Утром на водоочистных сооружениях Тракторозаводского района был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. <…> Угроза для персонала предприятия и для жителей <…> отсутствует», - заявила пресс-служба.

Никто из работников не пострадал. К месту аварии вызвали экстренные службы, в том числе службу спасения. Запорную арматуру восстановили, неполадку устранили. Специалисты провели замеры - превышений концентрации вредных веществ не обнаружили. Администрация Волгограда заверила, что станция работает в штатном режиме.

Жители Волгограда жаловались на сильный запах хлора, сообщил V1.RU. Аварийные работы вели у водоочистных сооружений «Северные» на границе Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов.

Крупная утечка хлора произошла в 2021 году в Ижевске. МЧС объявляло эвакуацию одного из микрорайонов.