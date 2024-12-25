Сразу в реанимацию. Актера из «Жмурок» и «Майора Грома» госпитализировали перед спектаклем

Источник агентства рассказал, что Косырев должен был играть в спектакле «Утиная охота». Его ставили в Театре Вахтангова.

Актер приехал в театр незадолго до начала представления. Здесь он почувствовал себя плохо. Его коллеги вызвали скорую помощь, Косырева отвезли в больницу.

Собеседница издания не уточнила причин госпитализации актера. Она добавила, что постановку решили играть без его участия.

Источник «Известий» утверждает, что Косырева сразу направили в реанимацию. По его данным, врачи нашли у актера проблемы с брюшной полостью и печенью. Какие именно, не уточнялось.

Косырев служит в Театре Вахтангова с 2001 года. Он перешел в него сразу после Театрального училища имени Щукина. Актер известен своими ролями в картинах «Жмурки» (сыграл взрослого сына главного героя) и «Майор Гром: Чумной Доктор», всего за свою карьеру он снялся в 66 фильмах.

Ранее в московскую больницу госпитализировали жену актера Константина Хабенского.