«Сразу на операцию». В Долгопрудненской больнице рассказали о раненых из Crocus City Hall

«К нам ночью было доставлено три человека, молодые женщины. Одна - с действительно тяжелыми ранениями ноги, плеча, с рваными ранами. Женщина была сразу подана в операционную, врач все вынул и зашил. <…> Пациентка в реанимации. Несколько пуль попало, жизненно важные органы не поражены, но кровопотеря достаточно большая», - сообщил он.

Александр добавил, что вторая пострадавшая была сопровождающей тяжелораненой, ее тоже зарегистрировали как потерпевшую и госпитализировали. Третья получила вывих ноги, в панике покидая Crocus City Hall, и не может ходить. Пациентку поместили в отделении травматологии.

«Все было оперативно, [переливание] крови не нужно. У нас сосудистый центр, пациенты с инфарктом и инсультом, и мы не могли принять больше людей с таким характером ранений. Это было обговорено заранее руководителем сосудистого центра, который как раз был дежурным администратором больницы», - информировал представитель больницы.

Он пояснил, что за ночь туда поступает много людей с «сосудистыми проблемами».

В результате теракта, случившегося вечером 22 марта, погибли свыше 60 человек и пострадали более 120.