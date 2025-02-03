Сразу два автомобиля перевернулись на Рублевском шоссе утром 3 февраля
ДТП произошло на Рублевском шоссе в московском районе Кунцево — два легковых автомобиля перевернулись. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
«Рублевское шоссе, дом 22, корпус 1. Перевернулись два авто, наблюдают из окна дома», - отметил собеседник 360.ru.
Данные о пострадавших и все обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее крупная авария произошла в Кингисеппском районе Ленинградской области. Маршрутный автобус столкнулся со снегоуборочной техникой, в результате пострадали 13 человек.
Жертвами ДТП стали два человека. Всех пострадавших госпитализировали.