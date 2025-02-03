03 февраля 2025, 08:11

Сразу два автомобиля перевернулись на Рублевском шоссе утром 3 февраля

РИА «Новости»
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ДТП произошло на Рублевском шоссе в московском районе Кунцево — два легковых автомобиля перевернулись. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Рублевское шоссе, дом 22, корпус 1. Перевернулись два авто, наблюдают из окна дома», - отметил собеседник 360.ru.

Данные о пострадавших и все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее крупная авария произошла в Кингисеппском районе Ленинградской области. Маршрутный автобус столкнулся со снегоуборочной техникой, в результате пострадали 13 человек.

Жертвами ДТП стали два человека. Всех пострадавших госпитализировали.

ДТП Москва
03 февраля 2025, 08:11
Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы
Unsplash
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Временные ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Вылеты ограничили примерно в 07:44 по московскому времени. Представитель Росавиации подчеркнул, что авиадиспетчеры, экипажи самолетов и службы аэропортов делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Он добавил, что ограничительные меры в аэропорту Ульяновска уже сняли.

По данным Telegram-канала Baza , план «Ковер» объявили утром в пяти воздушных гаванях: в Астрахани, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Пресс-секретарь ФАВТ сообщил о введенных в этих городах ограничениях примерно в 04:30.

Позже пресс-служба Росавиации подтвердила, что меры перестали действовать с 07:00 в аэропортах Казани и Нижнекамска.

В Саратове меры сняли почти сразу же после введения - в 5:00.

Дагестан Чечня Самолеты
03 февраля 2025, 07:02
Один человек пострадал при пожаре в доме на западе Москвы
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Один человек пострадал при пожаре в семиэтажном жилом доме на западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП случилось в Можайском районе. В МЧС обратился очевидец, когда почувствовал запах дыма поблизости.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что задымление идет из подвала. В итоге его вскрыли, внутри был пострадавший. Человека вывели из помещения и оказали помощь. Огонь локализовали.

Ранее пожар случился в квартире в Черкесске. Возгорание могли устроить коты. Питомцы уронили кулер, вода залила удлинитель. Огонь разгорелся на площади 36 квадратных метров. К тушению привлекли 12 специалистов и три единицы техники. Спасатели вытащили из квартиры двух женщин и пять котов.

Спасатели Пожары Москва
03 февраля 2025, 03:00
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 13
Пресс-служба МЧС
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ДТП с автобусом и снегоуборочной техникой произошло в Кингисеппском районе Ленинградской области. В аварии пострадали 13 человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«В результате сильнейшего столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля погибли два человека, пострадали 13 человек», - отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе в воскресенье, 2 января. Авария произошла на 133-м километре трассы «Нарва». Для ликвидации последствий ДТП привлекли 19 человек и семь единиц техники.

Уголовное дело Ленинградская область ДТП Автобусы
03 февраля 2025, 01:43
Отец и двое маленьких детей погибли при взрыве во дворе в Белоруссии
РИА «Новости»
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На северо-востоке Гомельской области кислородный баллон взорвался во дворе дома многодетной семьи. Три человека погибли, два пострадали, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Взрыв кислородного баллона случился во дворе дачного дома в деревне Луговая Вирня в Жлобинском районе. Семья воспитывала четырех детей, но в день ЧП один из них находился в Жлобине. Отец с детьми одного и трех лет скончались. Мать и шестилетний сын попали в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники криминалистического отдела и следственного управления осмотрели место происшествия. Они установят причину и условия, которые привели к взрыву.

В Азербайджане пять человек погибли при взрыве ручной гранаты , двое попали в больницу. Ребенок нашел ее и принес домой, в какой-то момент сработал взрывной механизм.

Белоруссия Газ Взрывы

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