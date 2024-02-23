Сразу 500 миллионов записей с данными россиян утекли в Сеть

По его данным, всего с начала года утекло 510 миллионов записей.

«Из них 500 миллионов ― это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», ― процитировал Вагнера ТАСС.

При этом по сравнению с двумя предыдущими годами объем утекших данных сильно уменьшился, хотя возросло число компрометации персональной информации возросло. В 2024-м одним случаем «покрыли почти весь 2023 год», добавил Вагнер.

В прошлом году утечек персональных данных было 168, в Сеть слили около 300 миллионов записей о россиянах. В 2022 году утекло 600 миллионов записей, а всего утечек было свыше 140.

Ранее сообщалось, что в 2023-м мошенники получили доступ к 240 миллионам уникальных номеров телефонов и 123 миллионам e-mail-адресов граждан России.