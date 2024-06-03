Спящих на мемориале «Вечный огонь» туристов задержали в Геленджике
Сотрудники патрульно-постовой службы Геленджика задержали двух мужчин 40 и 33 лет, устроившихся на ночлег на мемориале «Вечный огонь». Как сообщила пресс-служба краевого главка МВД, туристы приехали на курорт из Свердловской области.
Против задержанных завели административное дело за появление в общественном месте в состоянии опьянения.
Наказанием за такое нарушение может стать административный арест на 15 суток. Окончательное решение по этому вопросу примет суд.
В мае полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя за осквернение флага России. Против злоумышленника возбудили уголовное дело за надругательство над государственным символом.