Спрятанные в холодильнике телефоны попытались перебросить в «Матросскую тишину»

Капитан прогулочной яхты скоропостижно скончался у причала «Парк Горького» в центре Москвы. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, мужчина неожиданно потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли вернуть его к жизни. Скончавшемуся было 64 года.

Ранее блогер Сергей Косенко шокировал подписчиков фото с ребенком - на снимке мужчина держит младенца над водой, свесившись через перила яхты. Фото вызвало бурное обсуждение среди подписчиков Косенко. Многие задались вопросами о том, до какого возраста доживет его сын с таким обращением.

Трое моряков из-за неисправной лодки оказались на необитаемом острове в Тихом океане в районе Микронезии. Моряки выложили на берегу пальмовыми листьями слово «help». Надпись заметили с самолета, участвовавшего в спасательной операции.