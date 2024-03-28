Спортсмены МФК КПРФ возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»





«Национальная трагедия. <…> Сочувствуем всем погибшим, их семьям. Конечно, здесь никак слова не помогут. Просто терпения семьями, чьи родные пострадали», - подчеркнул он.

Тренер выразил слова поддержки тем, кто выжил в теракте. Он пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Зоидзе выразил надежду, что подобная трагедия больше никогда не повторится, а зло в такой форме будет побеждено.

«Мы - люди, которые в спорте, понимаем, насколько это… Словами не передать… Сложно преодолеть такую боль. Надеемся, что такое больше не повторится. И вот это зло в конце концов будет побеждено в той форме, что никто и никогда не позволит этим людям вот такое сделать. Такая трагедия объединяет всех», - резюмировал он.

Один из непосредственных участников событий трагического вечера рассказал «360», как спас себя и супругу во время теракта. Мужчина был на цокольном этаже и хотел подняться на первый, но увидел дым наверху и мертвую девушку у эскалатора. Это позволило ему взять себя в руки и рассмотреть выход на подземный паркинг.

Команда отдала дань памяти погибшим во время теракта, который произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Главный тренер мини-футбольного клуба Бесик Зоидзе рассказал «360», что боль, которую пережили пострадавшие и погибшие, трудно преодолеть.