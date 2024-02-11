11 февраля 2024, 22:55

Спортсменка в Дагестане после первого проигрыша ушла к морю и исчезла

Freepik
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В Дагестане 22-летняя спортсменка пропала после первого проигрыша в карьере. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Журналисты отметили, что девушка учится в Ростовском юридическом вузе. Она прибыла в Каспийск для участия в состязаниях по тайскому боксу. В ходе соревнований девушка проиграла. Как сообщили ее родственники, это произошло впервые за 10 лет, поэтому стало большим ударом для спортсменки.

После случившегося она оставила телефон дома и исчезла. Последний раз ее видели на камерах видеонаблюдения. Девушка шла по берегу Каспийского моря. На связь с семьей спортсменка не выходит. Ее родные отметили, что раньше она не пропадала и всегда брала трубки.

Ранее стало известно о смерти 23-летней дагестанки в поле у деревни Лаврики Всеволожского района Ленинградской области. На ее теле зафиксировали признаки обморожения, а также ссадины на обеих кистях рук.

Дагестан Бокс
11 февраля 2024, 21:32
Пьяный петербуржец пытался похитить школьника, его спас друг
РИА «Новости»
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В Приморском районе Санкт-Петербурга нетрезвый мужчина вымогал у школьников деньги и пытался похитить одного из них. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Неизвестный подошел к ребятам на Планерной улице и начал требовать у них деньги. Мальчики отдали незнакомцу по 100 рублей. Мужчина отпустил одного ребенка, а второго забрал с собой в магазин с целью продолжить знакомство.

Напуганный приятель школьника сообщил о случившемся родителям, те немедленно обратились в полицию. Пьяного петербуржца, который повел четвероклассника к себе домой, задержали на проспекте Авиаконструкторов.

Подобное происшествие произошло накануне в Ростове-на-Дону. Там неизвестный попытался напасть на двух девочек. Они закричали, а мужчина сбежал. Правоохранители устанавливают личность нападавшего, а также обстоятельства случившегося. Злоумышленника объявили в розыск.

Санкт-Петербург Дети Школьники Мужчины Полиция
11 февраля 2024, 17:51
Кафе в дагестанском селе закрыли после отравления 35 человек
Freepik
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Число отравившихся едой в заведении общепита в селе Дылым Казбековского района Дагестана выросло до 35 человек. Точку, где продавали некачественную еду, закрыли, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что во время проверки в пункте общественного питания нашли множественные нарушения, включая антисанитарию и отсутствие медкнижек у сотрудников. Кафе работало незаконно, не зарегистрировавшись в налоговой.

Представители Роспотребнадзора уточнили, что посетители массово отравились из-за майонеза, который производили с нарушением технологии в кафе.

«Майонез использовался в составе блюда „бургер“. Причиной заболеваний явился возбудитель сальмонеллеза, выявленный у пострадавших», - говорится в сообщении.

Всего пострадали 10 взрослых и 25 детей.

Похожая ситуация произошла на днях в Дальнереченске. Там приостановили деятельность кафе из-за 22-х отравившихся посетителей.

Дагестан Дети Роспотребнадзор
11 февраля 2024, 16:09
«В следующий раз вообще прибью». Житель Красной Поляны набросился с молотком на собаку
Телеканал «360»
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Житель Красной Поляны ударил молотком беззащитную бездомную собаку. Мужчине не понравилось, что животное лаяло, отгоняя шакалов, рассказала «360» волонтер Елена Каширина.

Пообещал прибить «Собаки Белка и Стрелка, две собачки бездомные. Их подкинули в том году летом на волонтерские дома в Красной Поляне. Собак стерилизовали по программе ОСВВ. Это стерилизация, вакцинация, чипирование собачек. <…> Собаки с бирками на ушках никому не мешают. Спускаются часто шакалы, собаки начинают лаять», - сообщила Каширина.

Мужчина напал на Белку рано утром 11 февраля на Ачишховской улице, 59/2. С записи камер видеонаблюдения видно, как житель выбежал с металлическим молотком во двор и ударил собаку.

Нужна максимальная огласка Собеседница «360» сообщила, что заявление в полицию по факту случившегося уже подали.

«Мы хотим максимальной огласки. <…> Нам помогают сейчас в Москве приют, в Питере приют. В общем, стараемся, как можем, чтобы человек понимал, что это безнаказанным не останется, <…> чтобы человек понес наказание, чтобы больше такого не повторилось», - подчеркнула Каширина.

Она добавила, что сейчас ищет собак в Красной Поляне, однако найти их следы пока не удалось. Животные могли испугаться и спрятаться. Белка вовсе может быть ранена, так как, судя по видео, удар пришелся либо по тазобедренной части, либо по спине.

«Они две сестренки, они с самого начала еще щеночками бегали, так они и вместе, скорее всего. <…> Спрятались. Дай бог, она жива. Не можем найти», - заключила волонтер.

Ранее житель Санкт-Петербурга в нетрезвом состоянии убил собаку своей возлюбленной. Злоумышленник ударил животное ножом.

Волонтеры Собаки Животные Мужчины
11 февраля 2024, 15:59
После массового отравления посетителей кафе в Приморье возбудили уголовное дело
Пресс-служба Следственного комитета
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В Дальнереченске следователи после отравления более 20 человек в кафе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства ЧП, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

По данным ведомства, с 5 по 10 февраля этого из-за несоблюдения санитарных норм в общепите и небезопасных для здоровья потребителей оказания услуг в сфере быстрого питания в больницу попали 22 посетителя кафе с острой кишечной инфекцией.

Следователи выезжали в заведение общепита, чтобы провести осмотр. Расследование продолжается.

В кафе также побывали сотрудники регионального Роспотребнадзора, которые забрали для лабораторного исследования образцы еды и смывы с объектов внешней среды на микрофлору. Заведение закрыли до конца разбирательств.

Уголовное дело Приморье

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