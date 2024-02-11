Спортсменка в Дагестане после первого проигрыша ушла к морю и исчезла

Журналисты отметили, что девушка учится в Ростовском юридическом вузе. Она прибыла в Каспийск для участия в состязаниях по тайскому боксу. В ходе соревнований девушка проиграла. Как сообщили ее родственники, это произошло впервые за 10 лет, поэтому стало большим ударом для спортсменки.

После случившегося она оставила телефон дома и исчезла. Последний раз ее видели на камерах видеонаблюдения. Девушка шла по берегу Каспийского моря. На связь с семьей спортсменка не выходит. Ее родные отметили, что раньше она не пропадала и всегда брала трубки.

Ранее стало известно о смерти 23-летней дагестанки в поле у деревни Лаврики Всеволожского района Ленинградской области. На ее теле зафиксировали признаки обморожения, а также ссадины на обеих кистях рук.