19 апреля 2024, 19:23

Спорткомплекс вспыхнул на Пятницком шоссе в Москве

Pxhere
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Крупный спортивный комплекс загорелся вечером 19 апреля на Пятницком шоссе в Москве. Подробности сообщил источник «360».

Возгорание произошло на третьем этаже здания. По предварительным данным, вспыхнул утеплитель.

Людей из комплекса эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала. По данным источника, пожар уже локализовали. Причины возгорания уточняются.

Ранее в Москве загорелась больница имени Ерамишанцева. На ликвидацию возгорания выехали более 20 расчетов. Из здания эвакуировали больных и медперсонал.

Пожары Москва
19 апреля 2024, 18:56
Командир Ту-22М3 принудительно катапультировал троих членов экипажа — СМИ
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Командир самолета Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, принудительно катапультировал троих членов экипажа, когда стало ясно, что воздушное судно потерпит крушение. Об этом написал Telegram-канал Mash.

По его данным, предварительная причина происшествия - потеря тяги двигателя после подрыва гидросистемы и пожара. Отмечается, что командир решил остаться в кабине и героически до последнего уводил самолет от жилых домов, а своего помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора заставил спасаться.

Самолет, возвращавшийся после выполнения боевой задачи, рухнул в поле ранним утром 19 апреля. По предварительным данным Минобороны, причиной стала техническая неисправность.

Одного из членов экипажа нашли мертвым , еще одного все еще ищут. Двое выжили, их доставили в медучреждения. По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова , угрозы для их жизни нет, скоро пациентов переведут в военный госпиталь за пределами региона.

Авиакатастрофы Самолеты
19 апреля 2024, 18:46
Госпитализированный через окно 300-килограммовый москвич умер в больнице
Телеканал «360»
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В больнице скончался москвич весом 300 килограммов, ради госпитализации которого пришлось срезать решетки на окнах. Об этом написал Telegram-канал Baza.

Отмечается, что у мужчины диагностировали сердечную недостаточность и диабет. Врачи также нашли у москвича воспаление. Ожирение осложняло состояние пациента. Поначалу оно было тяжелым, но стабильным, однако через несколько дней ухудшилось. Несмотря на усилия медиков, он умер в реанимации 17 апреля.

Москвича госпитализировали 11 апреля. Его огромного веса не выдерживали носилки. Кроме того, больного не смогли вынести через дверной проем. Медики вызвали спасателей, которые и решили резать решетки на окнах. Мужчину укутали в матрас, перевязали веревками, чтобы он не упал, и только после этого погрузили в машину.

Известно, что умершему было 54 года. Он не выходил на улицу больше 10 лет.

Спасатели Больницы Врачи Мужчины Ожирение
19 апреля 2024, 18:30
Рэпера Платину задержали на концерте в Томске
РИА «Новости»
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Рэпера из Латвии Роберта Плаудиса, известного под псевдонимом Платина, задержали во время концерта в Томске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На опубликованных изданием кадрах видно, как сотрудники СОБР прервали выступление и увели музыканта со сцены клуба Face за кулисы. Сегодня, 19 апреля, исполнитель отмечает свой день рождения.

Вопросы к Платине возникли после жалобы глава «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Она обратилась в полицию с просьбой изучить тексты песен рэпера на наличие пропаганды наркотиков.

Некоторые посетители концерта предположили, что задержание могло быть постановочным.

Мизулина также пожаловалась в МВД на рэпера Пашу Техника. Она уточнила, что артист рекламирует казино, магазины, в которых продают наркотики, распространяет порнографический и другой деструктивный контент. В ответ музыкант заявил, что глава «Лиги безопасного интернета» ориентировалась на публикации в фейковом канале, и спешно стал удалять публикации в своем блоге.

Наркотики Концерты Полиция Екатерина Мизулина
19 апреля 2024, 18:09
Непогода не нарушила работу московских аэропортов
Unsplash
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Московские аэропорты продолжили работать в штатном режиме несмотря на непогоду. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.

Невзирая на сильный дождь, в «Домодедово» не отменяли и не задерживали рейсы. Собеседники агентства пояснили, что это «всепогодный аэропорт», укомплектованный необходимым количеством сотрудников и техники с учетом разных метеоусловий. Производственные системы работают стабильно, самолеты выпускают и принимают по плану.

Примерно то же самое рассказали в «Жуковском» и «Шереметьево».

«В течение дня без погодных ограничений и происшествий. В настоящее время работаем в штатном режиме», - информировал представитель аэропорта «Жуковский».

В «Шереметьево» отметили, что задержек рейсов и других проблем нет.

В преддверии шторма в Москве закрыли парк Горького, «Сокольники», Московский зоопарк. Ветер снес часть обшивки с крыши здания на улице Машиностроения. На Каширском шоссе часть обшивки фасада дома рухнула на иномарку , никто не пострадал.

Самолеты Аэропорт Шереметьево Жуковский Москва

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