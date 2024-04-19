Спорткомплекс вспыхнул на Пятницком шоссе в Москве
Крупный спортивный комплекс загорелся вечером 19 апреля на Пятницком шоссе в Москве. Подробности сообщил источник «360».
Возгорание произошло на третьем этаже здания. По предварительным данным, вспыхнул утеплитель.
Людей из комплекса эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала. По данным источника, пожар уже локализовали. Причины возгорания уточняются.
Ранее в Москве загорелась больница имени Ерамишанцева. На ликвидацию возгорания выехали более 20 расчетов. Из здания эвакуировали больных и медперсонал.