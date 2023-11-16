«Списки готовим, обзваниваем». Директор УК прибыл на место ЧП в Астрахани

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По его словам, на место случившегося также приехали сотрудники полиции. Сейчас глава УК и правоохранители обзванивают жильцов пострадавшего здания.

«Уже на месте. С сотрудниками полиции обзваниваем жителей. <…> Списки готовим», - сказал директор управляющей компании.

Он отметил, что пока не знает причины, по которой произошло обрушение части здания. По его словам, информации о потерпевших тоже еще нет.

ЧП произошло на Привокзальной площади, уточнил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС начали разбирать завалы. Из здания эвакуировали более 200 человек.