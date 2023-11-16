16 ноября 2023, 19:06

«Списки готовим, обзваниваем». Директор УК прибыл на место ЧП в Астрахани

Телеканал «360»
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Директор управляющей компании прибыл к месту ЧП в Астрахани, где произошло обрушение части дома. Об этом он сообщил «360».

По его словам, на место случившегося также приехали сотрудники полиции. Сейчас глава УК и правоохранители обзванивают жильцов пострадавшего здания.

«Уже на месте. С сотрудниками полиции обзваниваем жителей. <…> Списки готовим», - сказал директор управляющей компании.

Он отметил, что пока не знает причины, по которой произошло обрушение части здания. По его словам, информации о потерпевших тоже еще нет.

ЧП произошло на Привокзальной площади, уточнил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС начали разбирать завалы. Из здания эвакуировали более 200 человек.

Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 18:39
Появилось видео с места обрушения дома в Астрахани
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В Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть дома. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На месте происшествия работают спецслужбы. В пресс-службе МЧС сообщили, что эвакуировали 213 человек, из них 37 детей. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале написал, что создан оперативный штаб.

«Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала», - написал он.

Для жителей создали три пункта временного размещения на базе школ. Причины происшествия пока неизвестны. Бабушкин также опубликовал видео с частью обрушенного дома.

Прокуратура начала проверку после частичного обрушения дома в Астрахани. Сотрудники ведомства оценят обеспечение безопасных условий проживания людей.


МЧС РФ Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 18:32
Свыше 200 человек эвакуировали из обрушившегося дома в Астрахани
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Спасатели эвакуировали свыше 200 человек из обрушившейся пятиэтажки в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

Очевидцы сообщили в спасательное ведомство о трещине в наружной стене пятиэтажки. Вскоре после этого в доме обрушились два подъезда. На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

«Проводится эвакуация жильцов», - отметили в ведомстве.

Спасателям удалось эвакуировать 213 человек. При этом 37 из них - дети. На месте происшествия развернули три пункта временного размещения. Информации о пострадавших пока что не поступало.

Прокуратура начала проверку после этого ЧП. Сотрудники ведомства оценят обеспечение безопасных условий проживания людей и деятельность уполномоченных органов в этой сфере. На место происшествия выехал прокурор региона Сергей Форст. Он займется координацией работы правоохранительных органов и спецслужб.

Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 18:09
Часть дома обрушилась в Астрахани
губернатор Игорь Бабушкин / Telegram
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В Астрахани обрушилась часть дома, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале. Власти создали оперштаб в связи с ЧП.

Обрушение случилось на площади Привокзальной. По данным главы региона, на месте уже работают сотрудники оперативных служб.

«По моему поручению создан оперативный штаб», - добавил Бабушкин.

Для жителей открыли горячую линию: 24-07-07.

О пострадавших пока данных нет.

По информации главного управления МЧС по Астраханской области, к спасателям обратился очевидец. В наружной стене пятиэтажного жилого дома № 1а появилась трещина, обрушились третий и четвертый подъезды. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и эвакуируют жильцов.

Обрушения
16 ноября 2023, 16:19
Полиция Москвы проверит обстоятельства конфликта на стройке в Свиблове
РИА «Новости»
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Сотрудники московской полиции взяли на контроль дело о конфликте на стройке в Свиблове. Они проверят все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, сегодня около 13:00 на телефон службы «02» поступило сообщение о том, что на строительном объекте в проезде Серебрякова произошел конфликт между рабочими, переросший в массовую потасовку.

Полицейские забрали ряд граждан в отдел для проверки на причастность к произошедшему.

Известно, что конфликт заметили очевидцы. Они сообщили, что на стройке слышны крики, а некоторые рабочие вооружились арматурой. По предварительным данным, двоих мужчин вынесли на носилках. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Полиция Москва 2023

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