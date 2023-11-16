«Списки готовим, обзваниваем». Директор УК прибыл на место ЧП в Астрахани
Директор управляющей компании прибыл к месту ЧП в Астрахани, где произошло обрушение части дома. Об этом он сообщил «360».
По его словам, на место случившегося также приехали сотрудники полиции. Сейчас глава УК и правоохранители обзванивают жильцов пострадавшего здания.
«Уже на месте. С сотрудниками полиции обзваниваем жителей. <…> Списки готовим», - сказал директор управляющей компании.
Он отметил, что пока не знает причины, по которой произошло обрушение части здания. По его словам, информации о потерпевших тоже еще нет.
ЧП произошло на Привокзальной площади, уточнил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС начали разбирать завалы. Из здания эвакуировали более 200 человек.