Спецслужбы Египта заявили о падении снаряда в 60 км от израильской границы

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Источник из спецслужб заявил, что местом падения снаряда стала пустынная местность. Руководство страны не сообщило о разрушениях и пострадавших.

«Очевидец сообщил, что был слышен громкий взрыв и на расстоянии были видны облака пыли», - указали в публикации.

Ранее СМИ заявляли о ракетном ударе по КПП «Рафах», расположенном на границе Египта с сектором Газа. На опубликованных в Сети кадрах зафиксировали сам прилет и клубы дыма после взрыва.

В пятницу, 27 октября, пресс-служба ЦАХАЛ объявила проведение рейда в центральной части сектора Газа. Израильская авиация ударила по стартовым площадкам противотанковых ракет ХАМАС и палестинским центрам военного управления.