Спецслужбы Египта заявили о падении снаряда в 60 км от израильской границы
В Египте, в 60 километрах от границы с Израилем, упал снаряд. Боеприпас обнаружили в городе Нувейба, расположенном на берегу Красного моря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности Египта.
Источник из спецслужб заявил, что местом падения снаряда стала пустынная местность. Руководство страны не сообщило о разрушениях и пострадавших.
«Очевидец сообщил, что был слышен громкий взрыв и на расстоянии были видны облака пыли», - указали в публикации.
Ранее СМИ заявляли о ракетном ударе по КПП «Рафах», расположенном на границе Египта с сектором Газа. На опубликованных в Сети кадрах зафиксировали сам прилет и клубы дыма после взрыва.
В пятницу, 27 октября, пресс-служба ЦАХАЛ объявила проведение рейда в центральной части сектора Газа. Израильская авиация ударила по стартовым площадкам противотанковых ракет ХАМАС и палестинским центрам военного управления.