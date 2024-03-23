Спецслужбы Белоруссии помогли задержать причастных к теракту в Crocus City Hall
Представители белорусских спецслужб помогли российским коллегам задержать подозреваемых в теракте в Crocus City Hall. Совместными усилиями силовики не дали сбежать злоумышленникам за границу, сообщило БелТА.
«Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой», - уточнил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
Он указал на полностью выполненную задачу и обеспечение максимальной безопасности.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о задержании автомобиля Renault под Белгородом. Предположительно, на нем пытались скрыться террористы, расстрелявшие мирных людей в в Crocus City Hall.
Всего задержали 11 человек, которые подготовили и осуществили теракт. Правоохранители продолжают устанавливать возможных их сообщников.