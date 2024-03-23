23 марта 2024, 16:29

Спецслужбы Белоруссии помогли задержать причастных к теракту в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Представители белорусских спецслужб помогли российским коллегам задержать подозреваемых в теракте в Crocus City Hall. Совместными усилиями силовики не дали сбежать злоумышленникам за границу, сообщило БелТА.

«Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой», - уточнил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

Он указал на полностью выполненную задачу и обеспечение максимальной безопасности.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о задержании автомобиля Renault под Белгородом. Предположительно, на нем пытались скрыться террористы, расстрелявшие мирных людей в в Crocus City Hall.

Всего задержали 11 человек, которые подготовили и осуществили теракт. Правоохранители продолжают устанавливать возможных их сообщников.

Белоруссия Терроризм Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 16:28
Число жертв теракта в Crocus City Hall выросло до 133
Пресс-служба Следственного комитета
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В ходе разбора завалов в Crocus City Hall число погибших выросло до 133 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Поисковые работы продолжаются», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 115 погибших в результате теракта, который произошел 22 марта. К случившемуся оказались причастны 11 человек , в том числе 4 исполнителя. Один из подозреваемых сообщил, что убивал людей за деньги.

После теракта в Crocus City Hall к россиянам обратился президент Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.

Стрельба в концертном зале началась перед выступлением группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение и открыли огонь по беззащитным людям. Затем в здании начался пожар.

Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 16:26
«Не падаем духом». Спасшаяся от террористов в Crocus City Hall рассказала о самочувствии
РИА «Новости»
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Одна из пострадавших при теракте в Crocus City Hall рассказала «360», что находится в реанимации. Елена отравилась угарным газом.

«Все нормально. Я в реанимации, но чувствую себя хорошо. Врачи сделали все возможные обследования, оказывают помощь <…> Отравление угарным газом, термоингаляционные повреждения», - рассказала она о своем состоянии и диагнозе.

Жуткие подробности стрельбы и пожара в концертном зале собеседница вспоминать не захотела. Девушка лишь упомянула, что спасалась вместе с восемью людьми.

«Держимся. Не падаем духом», - заключила она.

Ранее другая пострадавшая в теракте Юлия рассказывала, что террористы открыли огонь по невинным зрителям перед входом в 14-й зал в Crocus City Hall. Преступники палили людям в спины.

Погибли минимум 115 человек, еще свыше 100 человек пострадали. К теракту в Crocus City Hall оказались причастны 11 человек , в том числе четыре исполнителя. Президент Владимир Путин пообещал покарать всех исполнителей, организаторов и заказчиков преступления.

Пожары Стрельба Врачи Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:40
Дополнительные антитеррористические меры ввели в Москве и других регионах
РИА «Новости»
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В Москве и других регионах страны ввели дополнительные антитеррористические меры. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам.

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера», - подчеркнул глава государства.

Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления, добавил Путин.

Российский лидер объявил общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall. Он выразил благодарность медикам, спасателям и пожарным за работу на месте кровавого и варварского террористического акта.

По последним данным, жертвами трагедии стали 115 человек. Омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что в больницах остаются четверо детей , состояние двух из оценили как тяжелое.

Россия Владимир Путин Москва
23 марта 2024, 15:35
Путин поблагодарил медиков, спасателей и пожарных за работу на месте теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин во время обращения после теракта в Crocus City Hall выразил благодарность медикам, пожарным и спасателям, которые работали на месте ЧП. Он подчеркнул, что специалисты сделали все для сохранения человеческих жизней.

«Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что специалисты делали все для сохранения жизней, выводили людей из-под огня, из эпицентра пожара и дыма.

«За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых», - добавил Путин.

Он также обратил внимание на неравнодушие простых россиян, которые помогали врачам и сотрудникам спецслужб: оказывали первую помощь и отвозили людей в больницы.

Теракт в Crocus City Hall президент назвал кровавым и варварским. Его жертвами, по последним данным, стали 115 человек, пострадали более 100, в том числе дети. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова отмечала, что в больницах остаются четверо несовершеннолетних , состояние двух из них тяжелое.

Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall

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