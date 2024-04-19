19 апреля 2024, 09:40

Специалисты ввели в строй три скважины в Орске

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Специалисты водоканала за ночь ввели в строй три скважины в Орске и наполнили чистой водой накопительный резервуар. Его хватит для частичного снабжения города водой до середины дня. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сотрудники орского водоканала вместе со спасателями выявили еще пять затопленных скважин.

«По предварительной оценке, скважины в высокой степени сохранности», - подчеркнул Паслер.

Глава области добавил, что их запуск существенно увеличит объем добываемой воды и позволит довести ее до районов Орска.

Ранее правительство Оренбургской области предупредило, что из-за аварии на ЛЭП в ночь на 18 апреля объекты водоканала остались без электричества. Из-за неполадок подача воды сократилась. Спустя некоторое время энергетики восстановили подачу электричества на неповрежденное электрооборудование Кумакского водозабора, сообщил RT.

Спасатели МЧС РФ Наводнение в Оренбургской области
19 апреля 2024, 11:26
Подозреваемого в убийстве из-за замечания о парковке объявили в федеральный розыск
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Подозреваемого в убийстве из-за замечания о неправильно припаркованной машине на юго-востоке Москвы объявили в федеральный розыск. Об этом РИА «Новости» рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Убийства СК РФ Машины Москва
19 апреля 2024, 11:18
Концерт Гуфа в Екатеринбурге закончился для фанатки подозрением на сотрясение
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге в «Теле-клубе» на концерте рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, пострадала девушка. Ей на голову со сцены спрыгнул нетрезвый фанат музыканта. Об этом «360» рассказали гости мероприятия.

«Парень залез на сцену. Гуф поворачивается, и тот стоит, протягивает ему руку, они поздоровались, парень развернулся, просто сделал сальто и прыгнул в толпу. Стояли девочки молоденькие прям перед сценой и парень прилетел на девушку. Все были в шоке», - рассказала одна из очевидец.

По ее словам, Гуф сразу поинтересовался самочувствием пострадавшей и на протяжении всего концерта уточнял ее состояние. Девушке сразу предложили воду и помощь.

«Гуф раза четыре, наверно, извинялся перед ней, говорил такое ощущение, что это он прыгнул, а не этот парень. Ему был неприятен этот случай», - уточнила другая слушательница.

Рэпер также призвал поклонников не бить молодого человека. Пострадавшие ограничились просьбой к сотрудникам охраны вывести пьяного гостя из зала.

По данным Telegram-канала Shot , у пострадавшей подозрение на сотрясение мозга. При этом возмущенные посетители клуба едва не растерзали акробата.

Недавно в Москве полицейским позвонил неизвестный и сообщил о смерти рэпера Гуфа. Звонок поступил якобы от экс-супруга его сестры. Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что это был чей-то розыгрыш.

Концерты Екатеринбург Рэпер Гуф
19 апреля 2024, 10:12
Власти Ставропольского края подтвердили гибель третьего летчика из Ту-22М3
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Третий член экипажа самолета, рухнувшего 19 апреля в Ставропольском крае, погиб. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким», - написал он.

Поиски четвертого летчика продолжаются.

Ранее двоих членов экипажа доставили в медучреждения края. За их жизни борются медики. Сначала поступала информация, что третьего летчика тоже эвакуировали живым. Но после стало известно, что он скончался.

Самолет упал ранним утром в поле на территории Красногвардейского округа. Появились фото обломков воздушного судна. Минобороны России подтвердило крушение авиасудна. Авария произошла при возвращении самолета с выполнения боевой задачи, летчики катапультировались. Причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Авиация Самолеты
19 апреля 2024, 09:45
Один из членов экипажа рухнувшего самолета Ту-22М3 на Ставрополье погиб — СМИ
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Третий член экипажа военного самолета Ту-22М3, который потерпел крушение 19 апреля в Ставропольском крае, погиб. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По данным канала, тело летчика обнаружила поисковая группа.

Военный самолет Ту-22М3 потерпел рушение в Красногвардейском округе Ставропольского края после выполнения боевой задачи , когда экипаж возвращался на аэродром базирования.

По данным Минобороны, летчики успели катапультироваться. Трех членов экипажа поисковая группа эвакуировала.

Боекомплекта на борту самолета не было, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность. В результате падения военного самолета разрушений на земле нет.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал первые кадры с места крушения Ту-22М3. Он также подтвердил, что разрушений в результате аварии нет.

Военные Самолеты

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