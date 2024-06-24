24 июня 2024, 09:04

Специалисты устранили аварию на коллекторе в Крыму

РИА «Новости»
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Аварию на коллекторе в Ялте оперативно устранили, абоненты снова получили доступ к водоснабжению. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Янина Павленко.

«Ночью система была наполнена, абоненты подключены к водоснабжению», - указала она.

Мэр добавила, что пляжи пока остаются закрытыми, их откроют после получения результатов анализа морской воды. Из-за аварии без воды оставались поселки городского типа Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, а также часть города Алупка.

Павленко добавила, что устранением аварии занимались 23 специалиста и 13 единиц техники. Она также поблагодарила «Водоканал ЮБК» и его руководителя Алексея Григорьева за проделанную работу.

Ранее на южном побережье от Ореанды до Фороса закрыли для купания все пляжи. Мэр Ялты заявила, что их откроют после завершения аварийно-восстановительных работ. В оставшиеся без водоснабжения районы организовали подвоз воды.

Крым Россия Коммунальные аварии
24 июня 2024, 10:16
Екатеринбургские полицейские устроили погоню для поимки водителя BMW
Global Look Press
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В Екатеринбурге на выезде из Академического района сотрудники ДПС устроили погоню за водителем BMW. Мужчину задержали, сообщил сайт Ura.ru.

«На выезде из Академического района после кольца [Объездная дорога] примерно в 09:00 сотрудники ГИБДД жестко вытаскивали из синей BWM», - уточнил изданию свидетель.

Он пояснил, что перед полицейским автомобилем на аварийке стояла машина марки Volkswagen одного из каршеринговых сервисов. При этом никаких ДТП не было.

В городской Госавтоинспекции пока не прокомментировали Ura.ru По данным e1.ru , полиция сначала преследовала иномарку в Академическом районе, а после - на улице Серафимы Дерябиной. Легковушка на высокой скорости ехала по улице, но уперлась в пробку. Затем из BWM выскочил молодой человек и попытался сбежать. Его догнали и задержали полицейский с мужчиной в гражданской одежде. Водителя иномарки заковали в наручники и привели к патрульной машине.

Накануне на западе Москвы произошла массовая авария. В Кутузовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей, включая грузовик.

ДТП ГИБДД Екатеринбург Машины
24 июня 2024, 10:01
«Воспитание душ важнее». Нурмагомедов обратился к землякам после терактов в Дагестане
РИА «Новости»
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Соболезнования землякам, пострадавшим при терактах в Дагестане, выразил боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. На своей странице в Instagram* спортсмен призвал всех обратить внимание на свое окружение.

«Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее чем воспитание тел», - заявил он.

Нурмагомедов выразил соболезнования родным пострадавших в Махачкале и Дербенте. Он пожелал всем подписчикам не попадать в подобные ситуации.

В Дагестане объявили траур по погибшим. Боевики 23 июня напали на православные церкви, пост ДПС и синагогу. К утру следующего дня в регионе сняли режим КТО. Силовики задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова , сыновей которого заподозрили причастности к терактам.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Хабиб Нурмагомедов Спортсмены Дагестан Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 08:59
Власти Ростовской области назвали цель терактов в Дагестане
РИА «Новости»
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Нападениями в Дагестане террористы пытались расшатать ситуацию в обществе. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале выразил соболезнования жителям региона.

«В Махачкале и Дербенте завершилась контртеррористическая операция , попытка расшатать наше общество провалилась», - сказал он.

Голубев выразил соболезнования родным погибших, пожелал пострадавшим выздоровления, а всем жителям Дагестана - душевных сил. Губернатор заявил, что в Ростовской области понимают важность межконфессионального и межнационального мира и согласия.

Нападения на пост ДПС, православные церкви и синагогу произошли 23 июня. По последней информации, озвученной главой Дагестана Сергеем Меликовым, более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских погибли. Среди них - православный священнослужитель Николай Котельников. В регионе объявили трехдневный траур.

Дагестан Терроризм Полиция Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 08:55
Контртеррористическую операцию в Дагестане полностью завершили
РИА «Новости»
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В Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию и отменили специальный правовой режим. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.

«В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан в соответствии с Федеральным законом „О противодействии терроризму“ принято решение о прекращении контртеррористической операции», - объявила пресс-служба.

Правовой режим КТО в на территории Махачкалы и Дербента отменили 24 июня в 08:15.

Дагестан Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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