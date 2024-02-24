24 февраля 2024, 19:09

Специалисты обезвредили части рухнувшего на территории НЛМК беспилотника

РИА «Новости»
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Саперы безопасным способом обезвредили части дрона, который упал на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате падения беспилотника никто не пострадал.

«На работу комбината существенного влияния не оказано», - добавил Артамонов.

О том, что при падении БПЛА в одном из цехов НЛМК вспыхнул пожар , стало известно ранним утром 24 февраля. Огнеборцы потушили возгорание, угрозу выброса опасных веществ не зафиксировали.

Ночью системы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники сразу в пяти российских регионах. Атакам подверглись Липецкая, Курская, Белгородская, Брянская и Тульская области. Сигнал об авиационной опасности в Липецкой области поступил около полуночи. Отбой авиационной тревоги передали в 04:08.

Пожары Беспилотники Россия
24 февраля 2024, 19:45
Массовая авария произошла на СВХ в Москве
Pxhere
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Массовое ДТП произошло вечером 24 февраля в Москве. Как сообщил источник «360», столкнулись 12 машин на Северо-восточной хорде в районе Пехорской улицы.

Информация о пострадавших пока не поступала. Причины массовой аварии выясняются. Официальных данных о происшествии пока нет.

Ранее в аварию в столице попал экскурсионный автобус из Владимира , которые перевозил 20 детей. Он врезался в самосвал на Красковской улице. Никто из несовершеннолетних не пострадал.

ДТП Машины Москва
24 февраля 2024, 18:50
Два человека пострадали при пожарах в двух многоэтажках Саратовской области
пресс-служба прокуратуры Саратовской области
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В двух многоэтажках в Энгельсе Саратовской области произошли пожары. Пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Возгорание случилось в домах № 9 и 25 микрорайона Энгельс-1. Жильцов эвакуировали. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Пожар частично перекинулся на еще одно здание, однако его потушили силами одного пожарного расчета.

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту происшествия. Сотрудники вместе с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства пожаров и оценят соблюдение требований пожарной безопасности. По итогам мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

На место выехал исполняющий обязанности зампрокурора Энгельса Иван Горин.

Ранее в тот же день сообщалось, что правоохранители организовали доследственную проверку по факту пожара со смертельным исходом на севере Москвы. На пепелище нашли тело женщины, отравившейся угарным газом. Вторую пострадавшую увезли в больницу, но спасти ее не удалось.

Саратов Пожары Больницы
24 февраля 2024, 17:58
Маршрутка с пассажирами вспыхнула на ходу в Башкирии
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В Стерлитамаке рядом с остановкой на ходу загорелась маршрутка с людьми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, ЧП произошло в субботу на улице Худайбердина около остановки «Улица Мира». Пассажирам удалось быстро выскочить из полыхающей «Газели». Обошлось без пострадавших.

Прибывшие на место спасатели потушили маршрутку. На видео, которое опубликовало ведомство, видно, что «Газель» выгорела полностью.

Все причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливают сотрудники МЧС России.

Ранее в китайском городе Нанкине в провинции Цзянсу во время пожара с электромопедами погибли 15 человек, еще 44 пострадали. Глава города уточнил, что всех пострадавших увезли в больницу, состояние одного из них оценивается как критическое.

Пожары Башкирия
24 февраля 2024, 17:53
Школьник в Петербурге выпил бутылку коньяка. Мальчика госпитализировали
Freepik
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Семиклассник в Петербурге выпил бутылку коньяка и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«Парень был доставлен в больницу в тяжелом состоянии», - рассказал собеседник издания.

По предварительным данным, школьник отравился, сообщил РЕН ТВ. Мать пострадавшего рассказала - она узнала от другого подростка о том, что ее сын выпил спиртное. Парень позвонил ей и сказал, что мальчик уснул на чердаке дома после бутылки коньяка.

Ранее две школьницы отравились алкоголем в Приморье. Девочек доставили в больницу и оставили под наблюдением медиков до конца недели.

Полицейские начали проверку по факту происшествия.

Дети Больницы Алкоголь Школьники

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