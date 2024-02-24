Специалисты обезвредили части рухнувшего на территории НЛМК беспилотника

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Он отметил, что в результате падения беспилотника никто не пострадал.

«На работу комбината существенного влияния не оказано», - добавил Артамонов.

О том, что при падении БПЛА в одном из цехов НЛМК вспыхнул пожар , стало известно ранним утром 24 февраля. Огнеборцы потушили возгорание, угрозу выброса опасных веществ не зафиксировали.

Ночью системы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники сразу в пяти российских регионах. Атакам подверглись Липецкая, Курская, Белгородская, Брянская и Тульская области. Сигнал об авиационной опасности в Липецкой области поступил около полуночи. Отбой авиационной тревоги передали в 04:08.